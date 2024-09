San Raffaele Ceglie, Amati: 'ASL BR ignora le indicazioni di Emiliano per salvare il servizio di riabilitazione. Ho chiesto il commissariamento'

"La ASL Brindisi ignora continuamente le ripetute indicazioni della Regione, peraltro chiare e risolute, per risolvere il problema del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. Per questo motivo ho chiesto al presidente Emiliano di procedere al commissariamento della ASL di Brindisi o alla nomina, se fosse possibile, di un commissario ad acta. Ho purtroppo constatato una continua e reiterata difformità tra i provvedimenti opportuni richiesti dalla Regione (Dipartimento Salute) alla ASL e i relativi atti d’esecuzione adottati dalla stessa ASL. Poiché non posso credere che tale condotta sia derivante da incompetenza, devo ritenere che le ragioni di tali difformità possano risiedere (spero di sbagliarmi) in una volontà “politica”, eccedente il ruolo, non allineata con le decisioni del legislatore regionale e dei suoi organi d’indirizzo politico, a cominciare dal presidente della Regione e dalla sua Giunta" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Fabiano Amati. "La ASL Brindisi ignora continuamente le ripetute indicazioni della Regione, peraltro chiare e risolute, per risolvere il problema del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. Per questo motivo ho chiesto al presidente Emiliano di procedere al commissariamento della ASL di Brindisi o alla nomina, se fosse possibile, di un commissario ad acta. Ho purtroppo constatato una continua e reiterata difformità tra i provvedimenti opportuni richiesti dalla Regione (Dipartimento Salute) alla ASL e i relativi atti d’esecuzione adottati dalla stessa ASL. Poiché non posso credere che tale condotta sia derivante da incompetenza, devo ritenere che le ragioni di tali difformità possano risiedere (spero di sbagliarmi) in una volontà “politica”, eccedente il ruolo, non allineata con le decisioni del legislatore regionale e dei suoi organi d’indirizzo politico, a cominciare dal presidente della Regione e dalla sua Giunta" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Fabiano Amati.





"Tali difformità si sono sostanziate - nel corso delle ultime settimane - in varie imprecisioni e stonature nella redazione del Piano di emergenza, in vari procedimenti inerenti a manifestazioni d’interesse degli attuali dipendenti della Fondazione San Raffaele, nel mancato avvio della procedura di transito del personale sanitario attualmente in servizio (come per legge) per la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato (magari con clausola sospensiva), nell’avvio di una vecchia procedura per il reclutamento OSS mai autorizzata dalla Regione, nella mancata e definitiva puntualizzazione che i posti letto assegnati alla Fondazione San Raffaele non possono essere aumentati: in questo senso, l’ultima rivolta dalla Fondazione San Raffaele al presidente Emiliano - ossia di autorizzare un numero di posti letto pari a quelli illegalmente occupati negli ultimi anni - ha il sapore dell’istigazione dei lavoratori per sostenere le ragioni del privato, usando il problema occupazionale, pur sapendo che mai e poi mai potrebbero essere autorizzati un numero maggiore di posti letto e che le tolleranze del passato non potranno che essere oggetto di un procedimento di recupero somme. Nulla di più e nulla di meno. A ciò si aggiunga che ad oggi ancora non sappiamo se la ASL abbia deciso o meno di appellare il provvedimento del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, nonostante le gravi carenze gestionali, l’invito esplicito della Regione e pure la nota molto risoluta del suo stesso difensore officiato per la difesa dinanzi al Giudice amministrativo. Tutto ciò significa che tra qualche giorno (massimo qualche settimana) ci ritroveremo con il seguente scenario: il gestore Fondazione San Raffaele ridurrà il personale, con grave disagio sociale, addebitando alla Regione la riduzione dei posti di degenza assegnati; incertezza sulle procedure di transito dal privato in sperimentazione gestionale al servizio sanitario pubblico; il mancato versamento degli stipendi al personale in servizio; la riduzione dei livelli di assistenza in materia di riabilitazione intensiva, a carico non solo della ASL Brindisi ma di tutta la Regione Puglia. Per questi motivi ho chiesto al presidente Emiliano di valutare immediatamente l’ipotesi della nomina di un commissario ad acta, oppure - nell’impossibilità di realizzare questo obiettivo - di un commissariamento della ASL" ha dichiarato ancora il consigliere regionale Fabiano Amati.