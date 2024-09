'La simpatia di tutte le cose' di e con Michele Sinisi al 'Babele Festival Multidisciplinare d’Emergenza' a Gallipoli sabato 28 settembre

GALLIPOLI (LE) - Secondo appuntamento teatrale nella rassegna curata da Zeromeccanico Teatro, sipario ore 20.30 sabato 28 settembre al Raffo Parco Gondar, con lo spettacolo del poliedrico attore e drammaturgo pugliese Premio Ubu della Critica 2016. - Secondo appuntamento teatrale nella rassegna curata da Zeromeccanico Teatro, sipario ore 20.30 sabato 28 settembre al Raffo Parco Gondar, con lo spettacolo del poliedrico attore e drammaturgo pugliese Premio Ubu della Critica 2016.





Tutto parte dal ricordo di una lezione di scienze in cui la prof affronta in classe le qualità dei liquidi di stare assieme: la simpatia. Alla lezione di scienze si alternano aneddoti di vita vissuta, forme immaginate nello spazio scenico e pian piano la simpatia si alleggerisce di ogni pretesa dottrinale. Il parossismo del dovere e del compito lascia spazio gradualmente ad un dialogo che verticalizza ogni istante. La classe percepisce l’occasione di un’esperienza che, grazie alle relazioni tra le persone e gli eventi intorno, apre ad una visione nuova. Senza giudizio, la vita si fa materia.





"La simpatia di tutte le cose" è uno spettacolo realizzato con la collaborazione drammaturgica di Davide Attilio Tattolo, la meraviglia di Francesco Maria Asselta e il sostegno alla produzione Iac Matera – Centro Arti Integrate/ Officina San Domenico, Andria.





Michele Sinisi (1976) attore, e regista teatrale, Premio Ubu della Critica 2016, finalista nel 2014 e nel 2008 e più volte segnalato per il maggiore riconoscimento del teatro italiano.





Ha lavorato con registi come Germano, Binasco, Janezic, Muscato, Baracco, Lorenzi, Ianniello, Cruciani, Bruni, Bia, Gonella e Conte. Lavora su testi di drammaturgia contemporanea e classici. È anche autore oltre che interprete di spettacoli come Murgia (spettacolo Generazione Scenario 2003), Li mari cunti, Ettore Carafa, Otello.





Per il cinema è interprete in Palazzina Laf di Riondino Il grande male di Tani, Esterno Notte di Bellocchio, School of mafia e Chi m’ha visto di Pondi, Il bene mio, Il giorno più bello, 1993, Squadra Antimafia7 e di tanti altri lavori su grande e piccolo schermo.





Info e prenotazioni spettacoli: 3483819266 – 3400801820 – zeromeccanicoteatro@gmail.com





Costo biglietto: Intero € 10 + d.p. / riduzione under 19 € 7 + d.p. Ticket n vendita online su oooh.events e a partire da un’ora prima dello spettacolo al botteghino.