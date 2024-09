Sony Music Italia annuncia la firma con Villabanks

«È per noi molto stimolante poter lavorare con VillaBanks, un artista unico, originale ed estremamente creativo — commenta il Presidente e CEO Sony Music Entertainment Andrea Rosi — Sono convinto che con il team Columbia troverà l’ambiente ideale per potersi esprimere in totale libertà ottenendo anche grandi risultati».

Vieri, aka VillaBanks, ha 24 anni. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, che contiene il brano “Candy” certificato disco di platino, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” e “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino. A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”, che l'anno successivo ha un secondo capitolo con “IL DOC 2” feat. Gue e Tony Effe. A luglio 2021 esce il doppio album “FILTRI + NUDO”, certificato disco di platino, che contiene i brani “Rompo” feat. Boro Boro, disco di platino, e “Sensazioni momentanee”, disco d’oro. Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio - arricchito dalla presenza di ospiti della scena urban e indie italiana - verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. A febbraio 2023 è uscito “IL DOC 3” feat. Tony Effe, Slings & MamboLosco (prodotto da Linch e Andry The Hitmaker), certificato disco di platino, ancora una volta in occasione di San Valentino, la terza stagione per quella che è la saga più a luci rosse che ci sia, che ha raggiunto mezzo milione di stream solo su Spotify in 24 ore. All’album ha fatto seguito un tour autunnale sui palchi dei club delle maggiori città italiane. Nell’estate 2023 pubblica i nuovi singoli “Giochi”, prodotto da Drillionaire, “Caramelo” feat. RVFV e SHIVA, prodotta da Ava e BLSSD, e “Papaya” (doppio platino), che anticipano l’album “VILLABANKS”. A febbraio 2024 torna con “IL DOC 4” feat. Ernia, Emis Killa, Niky Savage. A maggio con il singolo “GIANDUIA” insieme a Ava e Finesse. Segue la pubblicazione di diversi singoli tra cui “TENERIFE” con Skinny, “BACIO DI GIUDA” di Ava con Mida, “Una notte” insieme ad Achille G e Baby K. Sempre nel luglio 2024 pubblica l'EP “SPINGERE SEMPRE” un progetto estivo ricco di collaborazioni con artisti come Boro, Deno, Elmatadormc7, Bello Figo, e produttori del calibro di AVA e Finesse. Seguono i singoli “CARIOCA” insieme agli Slings e Random - prodotta da Finesse, ed infine “Oasis” in collaborazione con Smeia.





Ad oggi VillaBanks conta più di 1 miliardo di stream totali, e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.