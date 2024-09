'Taranto Biotech Days': l’11,12 e 13 ottobre in città i migliori esperti internazionali di biotecnologie

- Dall’11 al 13 ottobre, Taranto diventa il punto d'incontro per i principali esperti internazionali di biotecnologie, grazie ai Taranto Biotech Days. L’evento nasce dall’iniziativa di Guido Putignano, giovane ingegnere biomedico tarantino con una solida esperienza internazionale, attualmente attivo in Svizzera. L'obiettivo è ambizioso: creare un Centro di Ricerca per Terapie Cellulari proprio a Taranto, un'opportunità non solo per lo sviluppo scientifico, ma anche per la crescita economica e culturale del territorio.