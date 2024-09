Oltre 40mila passeggeri in un giorno: traguardo storico per Aeroporti di Puglia

BARI – Il 23 settembre segna un momento importante per Aeroporti di Puglia: superati i 40mila passeggeri in un solo giorno, con circa 250 movimenti tra arrivi e partenze. Il dato che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita della Summer 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.“Il traguardo raggiunto ieri – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – ci gratifica degli sforzi sostenuti in sede di programmazione della stagione estiva. Un risultato storico reso possibile dall’impegno del nostro personale che, con grande senso di responsabilità ha operato in una stagione estremamente impegnativa sul fronte della gestione complessiva dei voli.Di grande aiuto la vicinanza della Regione Puglia che ha sostenuto ogni nostra iniziativa finalizzata a dare impulso alla crescita del traffico e a favorire il processo sempre più evidente di destagionalizzazione dell’offerta. Tutto ciò ci spinge a proseguire senza indugi nel nostro impegno e ci permette di guardare con fiducia non solo all’imminente stagione invernale, ma anche alla “summer season” del prossimo anno che non ho dubbi riserverà ai nostri aeroporti e alla Puglia nuove grandi soddisfazioni”.“I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati.”