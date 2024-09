'Teatri a Sud', al via la programmazione autunnale di Astràgali Teatro

(Foto di Marina Colucci)

Da ottobre a dicembre tanti gli appuntamenti tra spettacoli, incontri e teatro per ragazzi





Tutto pronto per la programmazione autunnale di Teatri a Sud, la rassegna ideata e proposta da Astràgali Teatro, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce.





Si parte giovedì 3 ottobre, alle 19.30, con "Pietra", che vede impegnati i montenegrini David Todorovic, regista, e Jovana Brnović, attrice, ospiti di Astràgali Teatro in residenza artistica da settembre. Si tratta della performance di restituzione di questo percorso, nella quale due personaggi, una donna e un uomo, cercano di staccarsi dalla loro essenza culturale, la pietra, che diventa oggetto di conflitto e risoluzione delle loro questioni culturali e tradizionali profondamente radicate. Si continua domenica 6 ottobre, alle ore 19.30, con "Meeting Point", una proposta di danza contemporanea nata da un’idea di Mariella e Francesca Rinaldi, Viviana e Alessandra Defazio, pensata come uno spazio di creazione aperto agli artisti del luogo, emigrati altrove per completare la loro formazione e ora attivi nel panorama della danza contemporanea e autoriale.





Nella rassegna si dà spazio anche agli spettacoli per i più piccoli, con inizio alle ore 17.30. Domenica 13 ottobre, in scena "Curiosella e le Janas", a cura della compagnia sarda Le voci di Astarte, in cui la piccola protagonista è una "raccontastorie" giramondo, che svela ai bambini tutto quello che sa e che ha scoperto su questi esseri magici; il 3 novembre, in programma “L’isola degli animali”, a cura della stessa Astràgali Teatro, tratto dalle "Epistole dei Fratelli della Purità", nel quale gli animali, fino ad allora liberi, intentano un processo contro gli uomini per chiedere spiegazioni della presunta superiorità umana. Domenica 10 novembre, la Compagnia Teatro Le Giravolte di Aradeo propone "Qi Long! Il drago verde!", basato su un percorso narrativo per immagini con danze, canti, musica, mascheroni giganti e ritmi con tamburi e altri strumenti musicali. Domenica 1° dicembre, è la volta di "Drillo", di Terrammare Teatro di Nardò, una favola dei nostri giorni a lieto fine che tra colori, bizzarrie e risate, lascia in bocca il gusto dolceamaro dell’amore sincero. La festività dell’8 dicembre vede in scena "I Figli di Babbo Natale" della compagnia Porta Cenere di Cosenza, uno spettacolo divertente e dal clima natalizio che mette in evidenza le due facce del Natale: da una parte la frenetica rincorsa ai regali, dall’altro il più alto valore dei sentimenti nei periodi di festa.





Dal 21 al 23 ottobre si tiene "Medea Nelle Città", tre giorni di teatro, incontri e scambi culturali tra artisti e operatori italiani e montenegrini. Lunedì 21 ottobre, alle ore 18, prevista l’inaugurazione della mostra "Medeja", ispirata all’omonimo lavoro teatrale di Astràgali Teatro di Lecce. In esposizione le opere artistiche realizzate dagli studenti del terzo e quarto anno della Facoltà di Arti Visive dell’Università "Mediterranea" di Podgorica. A seguire, la presentazione del libro "Medea". Alle ore 20,30, in scena "Medea, Desir", scritto e diretto da Fabio Tolledi. Ad interpretarlo, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele e Anna Cinzia Villani. Lo spettacolo parte dalle parole di Christa Wolf e di Adriana Cavarero, per arrivare a quelle di Hanna Arendt e Judith Butler, con scritture dense e immaginifiche annodate alla parola poetica, con l’amore, la gelosia, il rancore e il desiderio che si rincorrono nel tempo.





Martedì 22 ottobre, alle ore 20,30, in programma "Fimmene!", lo spettacolo di teatro e musica, con la regia di Fabio Tolledi e Anna Cinzia Villani. Sul palco, insieme alla stessa Villani, le attrici Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, con le musiche dal vivo eseguite da Tolledi e la partecipazione dell’attore Matteo Mele. Voci di donne che cantano la parola con coraggio e ironia e che cambiano, attraversando i tempi.





Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, si tiene l’incontro pubblico "Donne e Arte – Focus Montenegro", sul panorama delle donne artiste e delle performer in Montenegro e nei Balcani. Intervervengono Natasa Kraljevic, Marija Dzoganovic, Dragica Anđelic, Milena Dragutinovic dell’Università "Mediterranea" di Podgorica. Un momento di confronto e riflessione importante su temi di grande attualità. Alle ore 20.30, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, previsto il concerto di Marija Bozovic, Stefan Bjeletic, Roberto Gagliardi e Mauro Tre. Un viaggio musicale nel repertorio del jazz rivisitato in maniera affascinante e inedita, con brani originali di culto rielaborati su più livelli.





La programmazione comprende anche spettacoli portati in scena da altre compagnie teatrali, come "Antigone", della Compagnia Ellequin di Pordenone, previsto per sabato 2 novembre, con l’attrice russa Daria Sadovskaia nel ruolo di un’Antigone disobbediente e non violenta, che anticipa con il suicidio la pena di morte a cui è stata condannata. Martedì 12 novembre, in programma "Manicomio, Addio!", a cura di Chille de la Balanza di Firenze, in cui Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza narrano la storia dei coniugi Franco Basaglia e Franca Ongaro negli anni del superamento del manicomio, da Gorizia a Trieste, sino alla prematura morte dello psichiatra.





Venerdì 29 novembre si tiene "Il Bradipo e la Carpa" della Compagnia Carnevale di Milano, basato sul racconto dell’amicizia tra i due allenatori ungheresi Istvan Tóth e Géza Kertész tra i campi di calcio italiani degli anni ’30. Tutti gli appuntamenti si tengono alle ore 20.30.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.