Trasporti, in Assessorato il tavolo partecipato sui collegamenti ferroviari a Taranto e nel territorio ionico

BARI - Si è tenuto questa mattina presso l’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia il tavolo di confronto sui collegamenti ferroviari nella città di Taranto, organizzato dall’assessore regionale Debora Ciliento su richiesta di Gianni Liviano, consigliere comunale di Taranto e promotore del comitato spontaneo di cittadini tarantini che nei mesi scorsi hanno fatto sentire la loro voce sui disagi emersi nel trasporto ferroviario a Taranto, per un confronto diretto con Regione, Trenitalia e RFI. Alcuni dei sottoscrittori del documento promosso dal Comitato erano presenti: dallo stesso Liviano all’on. Ubaldo Pagano, i consiglieri regionali Enzo Di Gregorio e Massimiliano Stellato, il presidente del Consiglio comunale di Taranto Piero Bitetti, Carmelo Sasso della Uil Trasporti, Francesco Zotti della Cgil Trasporti e Fausto Rossetti della Cisl Trasporti, tra gli altri. Ma soprattutto erano presenti rappresentanti regionali e nazionali di RFI e Trenitalia, come Giuseppe Falbo, direttore regionale di Trenitalia, e Diego Angelini, responsabile Pianificazione e Programmazione Area Centro e Adriatica di RFI, tra gli altri. Presenti il capo Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonacci, la struttura tecnica dell’Assessorato, e l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane.“Questo incontro è stato richiesto dal Comitato guidato dal consigliere Liviano affinché tutti gli attori interessati al trasporto ferroviario sul territorio tarantino potessero confrontarsi, dialogare e costruire una visione di insieme. Questa è partecipazione ed è il modo in cui vogliamo operare per la crescita dei territori e per offrire servizi e infrastrutture che rispecchino le necessità delle comunità”, ha detto l’assessore Ciliento.La prima buona notizia che è stata data è che il Frecciarossa Taranto-Roma delle 6:10 riprenderà servizio dal 16 settembre, mentre il collegamento inverso sarà attivo già dal 15 settembre con partenza da Roma alle 19:00 e arrivo alle 23:42 a Taranto. I biglietti sono già acquistabili sui canali di vendita di Trenitalia.L’incontro ha comunque fugato molti dubbi: le interruzioni degli scorsi mesi sono state dovute agli importanti lavori infrastrutturali che RFI sta realizzando sulla linea Battipaglia-Potenza-Taranto per l’ammodernamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione della linea, lavori finanziati con il Pnrr che si riproporranno la prossima primavera, seguiti da ulteriori interventi sulla Bari-Taranto per la realizzazione del sistema ERMTS. Proprio in virtù di una programmazione già annunciata, l’assessore Ciliento ha chiesto la possibilità di pianificare con largo anticipo la rimodulazione dei servizi e dei collegamenti per la prossima estate, magari inserendo un collegamento diretto Taranto-Roma via Bari, come era stato chiesto ma con troppo breve preavviso lo scorso luglio. Piena garanzia è arrivata da Trenitalia, che in ogni caso i collegamenti saranno sempre garantiti anche se con servizi sostitutivi su gomma.Saranno cofinanziati dal Pnrr i lavori per la totale ristrutturazione della stazione di Taranto, che verrà dotata di tutti i principali servizi che la renderanno accessibile all’utenza e hub di scambio intermodale ferro/gomma.Liviano ha presentato ulteriori richieste come favorire il cadenzamento dei treni, una rimodulazione di alcuni orari di treni regionali sia per permettere la coincidenza con il Frecciarossa delle 6:10 sia per favorire l’utenza scolastica. Da parte di Trenitalia e RFI è stata data piena disponibilità a prendere in considerazione tali richieste e a dare risposte in tempi brevi."È stata un'iniziativa efficace quella di oggi, a cui daremo continuità per non perdere di vista gli obiettivi strategici per la crescita dell’intero territorio tarantino e della città di Taranto – ha dichiarato l’assessore Lopane –. L’incontro di questa mattina dimostra la grande attenzione che la Regione Puglia sta dedicando alla riconversione e al futuro del territorio ionico, con un particolare focus sui trasporti e sul turismo, settori fondamentali per lo sviluppo locale. Gli investimenti sui trasporti, infatti, hanno ricadute positive tanto sul settore produttivo quanto sull’ecosistema turistico. Con la ferma volontà di riqualificare l’intera provincia ionica come destinazione turistica, abbiamo avviato una riflessione approfondita per far emergere le criticità nei collegamenti, sia regionali che nazionali. Questo percorso di confronto costante, portato avanti in sinergia con la collega Debora Ciliento, è parte delle iniziative avviate, come ad esempio il progetto 'Puglia Easy to Reach'. Centrale sarà il lavoro futuro di questo tavolo, affinché continui a proporre soluzioni e monitorare gli investimenti annunciati oggi da RFI, garantendo che si traducano in benefici concreti per il territorio e per il suo sviluppo sostenibile. Un doveroso ringraziamento per la collaborazione costruttiva posta su questo tema cruciale al Comitato cittadino, ai rappresentanti politici e ai cittadini attivi di Taranto intervenuti.”“Siamo grati all’assessore Ciliento per aver accolto la nostra richiesta di un percorso partecipato – ha commentato Gianni Liviano –. Apprezziamo che figure della città impegnate politicamente, economicamente e nei sindacati stiano facendo squadra; è il segno che proviamo in piccolo ad essere comunità. Oggi abbiamo sottoposto a Regione Puglia, RFI e Trenitalia un nostro documento con proposte finalizzate al miglioramento del servizio di trasporto ferroviario da e verso Taranto, sia sulle linee nazionali che regionali, ma anche per la riqualificazione della stazione, per la tutela dei lavoratori della platea lavaggio e per potenziare l’intermodalità ferro/gomma. Rispetto ad alcune istanze abbiamo già avuto risposte, per altre ci si è riservati di avere risposte in un successivo incontro. Noi vigileremo per risposte rapide e coerenti con le esigenze del territorio che abbiamo manifestato. Auspichiamo il coinvolgimento futuro anche di Comune e Provincia. Ci impegniamo sin d'ora ad organizzare un incontro aperto alla cittadinanza entro la metà di ottobre per condividere i risultati ottenuti.”“Oggi abbiamo inaugurato un nuovo metodo di lavoro e di confronto, e credo che sia l’inizio di un nuovo percorso da intraprendere in tutti i territori – ha concluso l’assessore Ciliento -. È stato importante iniziare da Taranto perché questa estate ci sono stati disagi e problematiche che abbiamo cercato di risolvere proprio grazie al confronto costante tra i soggetti interessati. Il diritto alla mobilità è sancito dalla Costituzione ed è compito delle istituzioni a tutti i livelli garantirlo alle comunità, partendo dai servizi essenziali del TPL.”