Trinchera (Liberali e Riformisti nPSI Brindisi): 'Orgoglioso degli agenti dei Carabinieri e del comandante della Capitaneria di Porto di Savelletri per aver salvato un uomo dal suicidio'

SAVELLETRI DI FASANO (BR) - Parliamo di un fatto di cronaca: nel pomeriggio di martedì 24 settembre, sulla costa di Savelletri, in località cala Masciola, un fasanese di 54 anni aveva tentato il suicidio lanciandosi in mare. In quel momento, però, alcuni passanti avevano subito avvertito le forze dell'ordine e la Capitaneria di Porto di quanto stava accadendo. L'uomo è stato poi salvato da due agenti dei Carabinieri e dal comandante della Capitaneria di Porto, i quali si erano lanciati in mare, lasciando la custodia delle vetture di ordinanza agli altri colleghi giunti sul posto.





"Sono veramente orgoglioso dei due agenti dei Carabinieri e del comandante della Capitaneria di Porto per aver salvato in tempo l'uomo che si stava togliendo la vita gettandosi nel mare" ha dichiarato, in una nota stampa, Pino Trinchera, segretario della provincia di Brindisi dei Liberali e Riformisti nPSI nonché per tanti anni appartenente all'Arma dei Carabinieri "E' importante che ci sia la sicurezza nelle località di mare e non solo. E penso che nessuno debba arrivare ad un gesto così estremo come il suicidio. Bisogna avere il coraggio di parlare con le persone e di risolvere i problemi, qualunque essi siano. La vita è un dono importantissimo".