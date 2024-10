8^ Edizione del Premio letterario nazionale 'Vitulivaria' memorial Gerardo Teni, in scadenza il bando di partecipazione al concorso

Le opere dovranno pervenire entro il 30 novembre 2024





NOVOLI (LE) - Manca poco più di un mese alla scadenza dell’ottava edizione del Premio letterario nazionale "Vitulivaria", Memorial Gerardo Teni, caratterizzato quest’anno da una tematica che riguarda la libertà, considerata nella sua essenza più profonda come il bene più prezioso dell’essere umano.





Avere la possibilità di fare le proprie scelte, di autodeterminarsi, di esprimere le proprie idee, è ciò che rende un uomo o una donna liberi. Come segno rappresentativo della libertà, è stata scelta una poesia di Emily Dickinson del 1863, "Mai Prigioniero sarai – Ove la Libertà – Abiti – in Te", in cui si palesa il concetto che la libertà è una condizione dell’animo e, come dice Emily Dickinson, non possono esserci catene che possano legare un’anima libera.





Il premio è organizzato dall’Associazione culturale APS "Viva Mente" ETS, con il patrocinio del Comune di Novoli, della Provincia di Lecce - Salento d’Amare e, anche per l’8^ edizione, si svolge in gemellaggio con il Premio letterario "Artisti per Peppino Impastato". Inoltre gode del patrocinio culturale dell’Università popolare "Aldo Vallone" di Galatina, della Rivista di approfondimento culturale "Cultura Oltre", dell’Enciclopedia poetica WikiPoesia.





Il Concorso è articolato in quattro Sezioni:

- Sezione A: "Poesia inedita". Tema libero. Ogni autore può inviare una poesia di non più di 40 versi.

- Sezione B: Poesia inedita a tema obbligato: "Mai Prigioniero sarai – Ove la Libertà – Abiti – in Te" (Emily Dickinson).

- Sezione C: "Racconto breve inedito in lingua italiana". Ogni autore può partecipare con un solo racconto di lunghezza non superiore alle cinque cartelle Word A4, (font Times New Roman, corpo 12, spaziatura minima). Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo;

- Sezione D: "Sezione Libro edito di poesia". Ogni autore può partecipare con un libro di poesia in lingua italiana pubblicato a partire dall’1/01/2010, munito di codice ISBN.





I testi dovranno essere tassativamente inediti fino al giorno della cerimonia di premiazione. Le opere dovranno pervenire inderogabilmente entro il 30 novembre 2024.





La serata di premiazione è prevista per il 26 aprile 2025, nel Teatro Comunale di Novoli, alla presenza delle autorità e di illustri personaggi della cultura e dello spettacolo.





Tutte le informazioni inerenti al concorso, sono reperibili ai seguenti indirizzi:

Per contatti: + 393200493655