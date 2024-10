Ostuni, domenica 27 ottobre la nuova edizione della storica 'Camminata dell’Amicizia'

OSTUNI (BR) - In occasione del 70° anniversario del Fondatore, il Beato Luigi Monza, l’Associazione "La Nostra Famiglia" ha attivato una nuova edizione della storica "Camminata dell’Amicizia", che si terrà ad Ostuni domenica 27 ottobre 2024. - In occasione del 70° anniversario del Fondatore, il Beato Luigi Monza, l’Associazione "La Nostra Famiglia" ha attivato una nuova edizione della storica "Camminata dell’Amicizia", che si terrà ad Ostuni domenica 27 ottobre 2024.





L’evento, Patrocinato dal Comune di Ostuni, sarà realizzato in collaborazione con l’ASD Ostuni Runner’s e il Centro Sportivo Italiano – CSI Comitato di Ostuni e si avvarrà del contributo di numerose Associazioni che condividono lo spirito dell’iniziativa.





"Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti è il messaggio che desideriamo trasmettere con questa nuova edizione della Camminata dell'Amicizia, riproposta dopo quindici anni – afferma Anna Stella Melpignano, Direttrice Operativa del Centro di Riabilitazione di Ostuni – Camminando 'insieme' intendiamo sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità, riaffermando l'importanza della diversità, il valore intrinseco di ogni persona e la necessità di fare rete, perché ogni disabilità si supera con l’accoglienza e la condivisione".





Un ritorno atteso e apprezzato dall’intera comunità ostunese che, da sempre, vede nella Camminata dell’Amicizia una "casa comune" dove poter essere se stessi, ognuno con le proprie specificità, limiti compresi, oltre ad una gioiosa occasione di incontro e di testimonianza autentica di inclusione.





La partenza è prevista alle ore 10.00 da Piazza della Libertà con arrivo, alle ore 11.30, alla Villa Comunale Sandro Pertini. Qui si svolgerà la festa dei bambini con la "pizzica" delle "Radici del Sud", lo spettacolo di bolle di Lorenzo Torres, tanti graziosi palloncini colorati offerti dai Clown "gli Schizzati" e un momento di ristoro finale.





Il ricavato dell’iniziativa contribuirà all’acquisto di attrezzature riabilitative per il Centro di Riabilitazione di Ostuni, da oltre sessant’anni, impegnato nella cura dei bambini e dei ragazzi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.





La Nostra Famiglia, infatti, è presente in Puglia dal 1958 con i Centri di Riabilitazione di Ostuni, Brindisi e Lecce e con il Polo Ospedaliero Scientifico di Neuroriabilitazione di Brindisi. Istituzionalmente accreditato dalla Regione Puglia, il Centro di Ostuni svolge in regime ambulatoriale, diurno e residenziale, attività di riabilitazione in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e risponde al bisogno di salute di numerose famiglie provenienti dall’intera regione. Sono circa 800 i bambini e i ragazzi attualmente in carico riabilitativo presso il Centro di Ostuni e 2.500 tra tutti i Centri pugliesi.





"Numeri importanti che ci vedono impegnati a garantire, grazie ai nostri Operatori, interventi riabilitativi sempre più qualificati, accompagnati da uno stile di accoglienza che abbraccia il bambino e la sua famiglia. Siamo eredi di un tesoro valoriale – conclude la Direttrice Generale Regionale Mariagrazia Bacco – che si è tradotto in impegno costante per la valorizzazione della vita, l’accoglienza del limite, l’inclusione e l’integrazione della diversità, certi che ogni bambino ed ogni famiglia siano un dono prezioso che ci interpella e ci impegna a risposte di senso e di salute sempre più competenti".