Gialappa's Show: Caterina Balivo affianca il Mago Forest

Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 4 novembre, alle ore 21.30. In questa terza puntata c’è Caterina Balivo alla co-conduzione del programma al fianco del Mago Forest.

Partenza lanciata con Matilda De Angelis che duetta con Brenda Lodigiani al citofono, mentre Brunori Sas si esibisce con i Neri per Caso e Whitemary sulle note di “Quelli che benpensano” di Frankie Hi-Nrg. Lo stesso Brunori è poi la spalla di Annalaisa, aka Brenda Lodigiani, in uno sketch che promette scintille.

Edoardo Ferrario veste i panni di Maicol Pirozzi, Toni Bonji è, invece, il medico dello sport, Ilary Blasi, alias Valentina Barbieri, è di nuovo in scena in una nuova puntata di “Quasi Unica – Ilary”. Nel nuovo episodio di “Sensualità a corte” questa volta è Antonella Elia la vittima inconsapevole delle gag di Marcello Cesena e Simona Garbarino. Doppio ruolo per Giovanni Vernia, volto di Jannik Sinner e Fabrizio Corona, e Max Giusti impegnato nella parodia di Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese.

In scaletta i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i vodcast più esilaranti del web, i programmi tv e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8 (mercoledì 6 novembre, alle ore 21.00, in diretta la supersfida Paris Saint-Germain- Atletico Madrid).

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.