Bari, studenti a lezione di transizione ecologica con gli Energy Talks del Gruppo Hope all’IISS Elena di Savoia-P. Calamandrei

BARI - A Bari, oltre 150 studenti tra i 16 e i 19 anni dell’IISS Elena di Savoia-P. Calamandrei hanno partecipato agli “Energy Talks” del Gruppo Hope, un’iniziativa rivolta alla formazione sulla transizione energetica ed ecologica. L'incontro è stato condotto da tre professioniste del Gruppo Hope – Anastasia Agnoli, Giulia Lucia e Valeria Montano – e si è concentrato su argomenti chiave come l’agrivoltaico e gli impianti offshore, esplorando l’importanza di diversificare le fonti energetiche per affrontare le sfide climatiche globali.Gli Energy Talks hanno stimolato l’interesse degli studenti sui vantaggi dell’agrivoltaico, che combina la produzione agricola con l’energia solare per ottimizzare l’uso del suolo, e sull’energia offshore, fondamentale per il futuro energetico sostenibile. “Per noi, l'incontro con Hope è stato altamente formativo ed etico,” ha affermato Antonella Cilenti, professoressa di chimica organica e biochimica dell’istituto, sottolineando come tali iniziative creino non solo futuri professionisti qualificati, ma cittadini consapevoli e responsabili.Il Gruppo Hope, azienda pugliese con una presenza forte anche a livello nazionale, ha come obiettivo sviluppare il Sud Italia come leader nella produzione di energia pulita. Nato solo due anni fa, il Gruppo è già un punto di riferimento per la transizione energetica. “Discutere di transizione energetica con le giovani generazioni è una grande opportunità per un confronto costruttivo e ispirante,” ha dichiarato Michele Scoppio, CEO del Gruppo Hope, che ha anche evidenziato l’importanza di coinvolgere i giovani nel processo di trasformazione climatica. “È essenziale raccontare e condividere gli sforzi necessari per rallentare il cambiamento climatico. Le nuove generazioni hanno il potenziale per guidare questa trasformazione.”Grazie alla collaborazione con il Gruppo Hope, la scuola barese ha portato in aula una visione concreta e proiettata al futuro, dimostrando l’importanza di integrare tematiche ambientali nell’educazione per preparare gli studenti a diventare protagonisti di un cambiamento positivo.