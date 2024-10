Andria, grave incidente stradale sulla S.P. 43: coinvolte una Fiat Panda e una Peugeot 3008

ANDRIA - Questa mattina, intorno alle ore 10:40, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale S.P. 43, in prossimità dello svincolo per la S.P. 155. Nel sinistro sono state coinvolte due auto, una Fiat Panda e una Peugeot 3008, e quattro persone sono rimaste ferite.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del servizio di emergenza "118" con due ambulanze, per prestare soccorso ai feriti e trasportarli all’ospedale "L. Bonomo" di Andria, dove sono stati affidati alle cure del personale medico.A supporto delle operazioni di soccorso sono giunti anche i Vigili del Fuoco e gli Agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. La circolazione stradale ha subito temporanei rallentamenti nella zona, ma è stata ripristinata una volta terminati i rilievi.Le cause dell'incidente restano ancora da chiarire, mentre le condizioni dei feriti, purtroppo, non sono ancora note.