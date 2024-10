Scandalo alimentare: un uomo mangia un panino con salsiccia e rimane parzialmente paralizzato

Questa infezione portò a una grave meningite che attaccò il sistema nervoso centrale. Il risultato è stato un grave danno cerebrale e altre complicazioni di salute che hanno limitato significativamente la vita quotidiana dell'anziano. Prima dell'incidente, Silberman era un uomo indipendente e attivo. Ora dipende da un ausilio per la deambulazione e necessita di supporto quotidiano. Da allora Silberman ha intrapreso un'azione legale contro Boar's Head.





L’impianto di produzione della Virginia dove venivano prodotte le fette di tacchino contaminate che presentava significative carenze igienico-sanitarie, tra cui muffe, insetti e perdite di liquidi. In risposta a queste carenze, sono stati ritirati dal mercato oltre 3,6 milioni di chilogrammi di carne e pollame. La causa civile introdotta da Silberman è una delle tante contro la società, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Anche altri casi hanno evidenziato gravi conseguenze per la salute delle persone colpite.

Gli Stati Uniti sono attualmente al centro di un preoccupante scandalo alimentare. Un grave incidente accaduto in Florida sta attirando particolare attenzione: un uomo di 86 anni, Michael Silberman, è stato ricoverato in ospedale per due settimane dopo aver mangiato un panino contaminato da listeria. L’uomo, ha contratto la listeriosi a luglio dopo aver mangiato fette di tacchino.