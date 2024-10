Bari, a Porta Futuro l’evento conclusivo del progetto 'Reskill To Work'

BARI - Mercoledì 30 ottobre, dalle 9.30, nella sede di Porta Futuro a Bari, si terrà “Digitale – Leva per il futuro occupazionale dei giovani pugliesi”, convegno di chiusura di “Reskill To Work”, progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale che ha come capofila Meridia Formazione, destinato a 300 giovani pugliesi che non studiano e non lavorano (neet) per accompagnarli in percorsi di formazione professionale gratuiti nei settori del digital marketing, della Ux Design e della sicurezza informatica.L’evento sarà un’occasione importante per condividere i risultati raggiunti, ma anche un momento di confronto per sottolineare l’importanza di dare ai giovani pugliesi la possibilità di formarsi in ambito digitale, un settore sempre più richiesto nel mondo del lavoro.Grazie a “Reskill To Work”, infatti, diverse centinaia di giovani neet pugliesi hanno avuto l’opportunità di seguire gratuitamente programmi di alta formazione per colmare il gap formativo in tema di competenze digitali. L’approccio metodologico è stato improntato sullo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle soft skills, con il fine di agevolare il collocamento lavorativo in ambito ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Ad erogare i corsi è stata la Talent Garden Innovation School, società affermata in tutta Europa per l’alta formazione in materia di innovazione digitale.Al termine dei percorsi, dopo aver sostenuto le prove finali interamente curate da docenti universitari del dipartimento di Informatica dell’Università di Bari, i partecipanti hanno ricevuto le relative certificazioni attestanti le competenze acquisite. Questa è stata un’importante innovazione che ha visto la pubblica amministrazione coinvolta in un’azione di certificazione di conoscenze al di fuori del contesto universitario in percorsi gestiti da un ente privato.Nel mese di settembre, inoltre, sono state organizzate, in cinque diverse città della Puglia, altrettante giornate di reclutamento durante le quali le aziende interessate hanno avuto la possibilità di incontrare ed entrare in contatto con decine di lavoratori e studenti già profilati per ottimizzare al meglio l’incontro domanda-offerta.A presentare i risultati del progetto sarà Gianfranco Visicchio, presidente del Consorzio Meridia. A seguire prenderanno la parola Gianna Elisa Berlingerio, direttore del dipartimento dello Sviluppo economico della Regione Puglia, Vito Genco, presidente di Mestieri Puglia – Agenzia per il lavoro, Giulio Guidi, direttore della Fondazione CFM, Vito Lacoppola, assessore comunale alla Pubblica istruzione, Marco Luisi, referente del progetto “Reskill To Work” e addetto alle attività istituzionali del Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, e Giuseppe Pirlo, professore del dipartimento di Informatica dell’Università di Bari e responsabile scientifico del progetto. A introdurre e moderare i lavori sarà il giornalista Vito Giannulo, vicecapo redattore della Tgr Puglia.: 0805282318: 9.30