Castel del Monte: un nuovo racconto visivo tra storia e arte contemporanea

ANDRIA - A partire da oggi, Castel del Monte si arricchisce di un’esperienza immersiva e innovativa che trasporta i visitatori nella vita e nella visione del sovrano Federico II di Svevia, noto come Stupor Mundi. Un’installazione visiva di sei minuti, firmata dal regista Yuri Ancarani, riporta alla luce aspetti inediti della storia federiciana attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, intrecciando cinema, documentario e installazione.

Un progetto tra storia e contemporaneità

L’iniziativa, ideata da Massimo Osanna, Direttore generale dei Musei, nasce dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Puglia e il marchio Gucci, che nel maggio 2022 ha siglato un accordo per valorizzare Castel del Monte. L’installazione di Ancarani, che ha già allestito la sala VI del castello, è solo il primo passo di un progetto più ampio che mira a raccontare il monumento con linguaggi innovativi e contemporanei.

L’opera, incentrata su Federico II e le sue molteplici sfaccettature, offre uno sguardo profondo e suggestivo su una delle figure più complesse del Medioevo, unendo la dimensione artistica a quella storica in un connubio che si propone di avvicinare il pubblico alla storia attraverso emozioni e visioni artistiche.

Un nuovo spazio per la Video Arte a Castel del Monte

«Siamo lieti di poter offrire ai visitatori un nuovo spazio per la video arte che arricchirà l’esperienza di fruizione del più importante monumento di Puglia», ha dichiarato Francesco Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia. Questo spazio, pensato per accogliere ulteriori interventi artistici, amplierà l’offerta culturale del castello, rendendo la visita un’esperienza multisensoriale che intreccia passato e presente.

L’installazione rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di valorizzazione culturale di Castel del Monte, che continua a confermarsi come punto di riferimento per l’arte, la storia e la cultura in Puglia.