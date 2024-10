Commemorazione dei defunti: aperture straordinarie dei cimiteri e attivazione aree di sosta a Bari

BARI - In occasione della commemorazione dei defunti, la Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari ha annunciato un’estensione degli orari di apertura per i cimiteri cittadini, inclusi quelli delle ex frazioni. Da mercoledì 30 ottobre fino a domenica 3 novembre, i cimiteri saranno accessibili dalle ore 7:30 alle 18:00 per facilitare le visite in questi giorni di ricordo.

Per gestire l’aumento previsto di visitatori presso il cimitero monumentale, il Comune ha predisposto un’area di sosta straordinaria in via Scopelliti, di fronte al Tribunale dei Minorenni. Inoltre, saranno estesi gli orari di apertura delle aree di parcheggio presso il piazzale Exultet (ingresso monumentale) e Necropoli automatizzato (ingresso da via Tommaso Fiore).

Modalità e Tariffe delle Aree di Sosta Gestite da Amtab

Via Scopelliti Periodo: dal 29 ottobre al 3 novembre Orario: 7:00 - 18:00 Tariffa unica giornaliera: €2

Necropoli Automatizzato Periodo: 1 - 3 novembre Orario: 7:00 - 18:00 Tariffa: €0,50 per la prima ora o frazione; €1 per ogni ora o frazione successive alla prima

Piazzale Exultet Periodo: 1 - 3 novembre Orario: 7:00 - 18:00 Tariffa: €0,50 per la prima ora o frazione; €1 per ogni ora o frazione successive alla prima



Queste disposizioni mirano a garantire un accesso facilitato e ordinato ai luoghi di commemorazione, rispondendo alle esigenze di numerosi cittadini che si recheranno ai cimiteri per rendere omaggio ai propri cari.