Brindisi, chiusura dell’Aeroporto del Salento a causa di un problema tecnico

BRINDISI - Aeroporti di Puglia comunica che l’Aeroporto del Salento di Brindisi è stato chiuso a seguito di un incidente che ha coinvolto un aeromobile in partenza. Il problema si è manifestato quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, costringendo all’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza.Le operazioni di evacuazione sono state condotte in condizioni di massima sicurezza per tutti i passeggeri e l’equipaggio, senza riportare feriti. Attualmente, i passeggeri sono stati trasferiti in aerostazione, dove ricevono assistenza dal personale di Aeroporti di Puglia.I tecnici della compagnia aerea sono già al lavoro per risolvere il problema e garantire le necessarie verifiche di agibilità della pista di volo. Aeroporti di Puglia sta collaborando con le autorità competenti per poter ripristinare al più presto le normali operazioni presso lo scalo.Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.