Cala Masciola, il fascino del mare d'inverno tra piatti gourmet e serate sotto le stelle

SAVELLETRI DI FASANO (BR) – Cala Masciola, il ristorante sul mare e beach club di Borgo Egnazia, rimarrà aperto anche durante i weekend invernali, accogliendo non solo gli ospiti del Borgo ma anche coloro che desiderano vivere un'esperienza unica, offrendo percorsi culinari esclusivi nella suggestiva cornice del mare d’inverno. – Cala Masciola, il ristorante sul mare e beach club di Borgo Egnazia, rimarrà aperto anche durante i weekend invernali, accogliendo non solo gli ospiti del Borgo ma anche coloro che desiderano vivere un'esperienza unica, offrendo percorsi culinari esclusivi nella suggestiva cornice del mare d’inverno.





Venerdì 18 ottobre, a inaugurare la stagione invernale di Cala Masciola, sarà l'evento "Stelle sul Mare". Per la prima volta Cala Masciola ospiterà un evento straordinario che vedrà protagonisti tre chef stellati pugliesi. A fare gli onori di casa sarà Domingo Schingaro, Executive Chef di Borgo Egnazia, che accoglierà due grandi interpreti della cucina pugliese: Domenico Cilenti (del ristorante Porta di Basso di Peschici), ambasciatore dei sapori autentici del Gargano, e Floriano Pellegrino (del ristorante Bros’ di Lecce), portavoce dell'innovazione culinaria del Salento.





Un vero viaggio gastronomico che attraversa tutta la Puglia, da nord a sud, esaltando le tradizioni e le eccellenze locali. Il menu dell’evento rivisiterà i sapori tipici del territorio, con un tocco creativo e contemporaneo, le portate saranno accompagnata da una selezione di vini pregiati.





Il calendario invernale di Cala Masciola proseguirà nei weekend. Dal venerdì alla domenica a pranzo gli ospiti potranno godere della bellezza del mare d'inverno, con un programma che combina i sapori del mare con quelli stagionali, da vivere in un’atmosfera suggestiva.





Ogni venerdì sera, il ristorante proporrà un menu, che cambia ogni settimana, a tema "Mare d'Autunno". I piatti esalteranno i sapori del mare, combinandoli con ingredienti di stagione, per un'esperienza culinaria che reinterpreta la tradizione con un approccio innovativo. Mentre il sabato sera, Cala Masciola si trasformerà in un club esclusivo, con serate animate da DJ set che accompagneranno gli ospiti in notti di musica e divertimento. Durante il weekend, il ristorante sarà aperto a pranzo con un menu à la carte e la novità di quest'anno sarà quella di potersi rilassare nel solarium della spiaggia, assaporando momenti di puro relax in riva al mare.