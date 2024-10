Castellaneta, presentata la stagione teatrale 2024/2025 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

CASTELLANETA (TA) - Si alza il sipario del teatro Valentino di Castellaneta per la nuova stagione del Comune, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Undici gli appuntamenti in programma, a Castellaneta arriveranno alcuni tra i migliori spettacoli in tour per l’Italia, con grandi professionisti come Enzo Decaro, Chiara Francini, Ascanio Celestini, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, produzioni pugliesi con Arianna Gambaccini e Michele Cipriani e la musica con l’Orchestra della Magna Grecia. - Si alza il sipario del teatro Valentino di Castellaneta per la nuova stagione del Comune, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Undici gli appuntamenti in programma, a Castellaneta arriveranno alcuni tra i migliori spettacoli in tour per l’Italia, con grandi professionisti come Enzo Decaro, Chiara Francini, Ascanio Celestini, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, produzioni pugliesi con Arianna Gambaccini e Michele Cipriani e la musica con l’Orchestra della Magna Grecia.





La stagione viene inaugurata il 14 novembre con un omaggio a Domenico Modugno, i Radicanto con Trapunto di stelle, interpreti Maria Giaquinto, canto e narrazione, Giuseppe De Trizio, chitarra classica – arrangiamenti, Adolfo La Volpe, chitarra elettrica, Giovanni Chiapparino, fisarmonica, Francesco De Palma, cajon – percussioni.





Si continua il 20 novembre nel segno di Dario Fo e Franca Rame con la loro commedia "Coppia Aperta quasi spalancata", interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico, per la regia di Alessandro Tedeschi. Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti le differenze tra psicologia maschile e femminile. Il 14 dicembre Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono sul palco del teatro Valentino per "Delirio a due", regia Giorgio Gallione. Un piccolo capolavoro del Teatro dell'Assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti, e dove il linguaggio, invece di essere strumento di comunicazione, è un ostacolo che allontana e divide.





Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora la più sovversiva. Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque sono in scena il 9 gennaio con "Stai zitta", dal libro di Michela Murgia, per la regia di Marta Dalla Via. Lo spettacolo evidenzia il legame tra le ingiustizie subite dalle donne e le favole che le giustificano. Il 15 gennaio si viaggia da Napoli a Parigi, verso il teatro di Molière, con Enzo Decaro che presenta al pubblico una rilettura del genio con "L’avaro immaginario" tratto da Molière/Luigi De Filippo con Nunzia Schiano e la compagnia Luigi De Filippo.





Appuntamento con la musica il 30 gennaio con l'Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano in un originale progetto sinfonico tra pop e jazz: "Simona Molinari Symphonic live". con Simona Molinari, cantautrice e compositrice, sette album all’attivo e una straordinaria produzione.





Il 6 febbraio la nuova commedia di Edoardo Erba, "Strappo alla regole" tiene sospeso il pubblico in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano. Il 18 febbraio una messinscena non convenzionale di "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo che vede un unico attore, Luca Saccoia, interagire con sette pupazzi realizzati dallo scenografo Tiziano Fario. Il 6 marzo da non perdere "Rumba. L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato" di e con Ascanio Celestini.





Il 21 marzo protagoniste della serata saranno le indimenticabili colonne sonore della nostra vita, in un originale omaggio al maestro Ennio Morricone con la voce di Gaia Gentile, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Josè Rodilla e il bandoneon di Giancarlo Palena: "Musiche da film. Omaggio a Ennio Morricone".





La stagione si chiude il 9 aprile con lo spettacolo "A me m’ha rovinato la guera" (Crest e Malalingua), con Arianna Gambaccini, Michele Cipriani, testo e regia Arianna Gambaccini. Le avventure di un attore che tenta di arrivare sul palcoscenico e realizzare il sogno di una vita intera: incontrare un noto Impresario Teatrale per conoscerlo e convincerlo a farsi scritturare. Un omaggio al mondo dell’avanspettacolo, “che ha saputo trasformare la sofferenza e la fame in una risata collettiva, popolare e liberatoria”, spiega Cipriani.





Biglietti ed abbonamenti presso il botteghino del Cineteatro Valentino di Castellaneta e sul circuito VivaTicket (online e punti vendita della rete).

La campagna abbonamenti sarà attiva dalle ore 17.00 del giorno 12 ottobre e fino al 3 novembre, prevedendo l’apertura del botteghino tutti i giorni dal mercoledì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili sul circuito VivaTicket (online e punti vendita della rete) a partire dal 5 novembre 2024.

Il botteghino sarà aperto due giorni prima di ogni spettacolo per la vendita del singolo spettacolo dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e il giorno di spettacolo a partire dalle 17.00.

Per informazioni è possibile telefonare al numero del Cineteatro Valentino 099.8435005 nei giorni di vendita.