'Catch Imprò Halloween Edition', spettacolo di improvvisazione teatrale il 31 ottobre al Teatro Asfalto a Lecce

LECCE - Giovedì 31 ottobre (ore 20:30 - ingresso € 12, prenotazione obbligatoria) presso Asfalto Teatro a Lecce, Improvvisart presenterà il Catch Imprò Halloween Edition, il Fight Club dell’Improvvisazione Teatrale nella notte più spaventosa dell’anno. Una serata tra brividi e risate, con in scena gli attori della Compagnia Improvvisart che si esibiranno in uno spettacolo unico ed inedito, che inizierà e finirà nel tempo stesso della sua creazione. Sarà un'esperienza unica, dove le risate si mescoleranno a un'atmosfera oscura e intrigante. - Giovedì 31 ottobre (ore 20:30 - ingresso € 12, prenotazione obbligatoria) presso Asfalto Teatro a Lecce, Improvvisart presenterà il Catch Imprò Halloween Edition, il Fight Club dell’Improvvisazione Teatrale nella notte più spaventosa dell’anno. Una serata tra brividi e risate, con in scena gli attori della Compagnia Improvvisart che si esibiranno in uno spettacolo unico ed inedito, che inizierà e finirà nel tempo stesso della sua creazione. Sarà un'esperienza unica, dove le risate si mescoleranno a un'atmosfera oscura e intrigante.





Lo show prevede la sfida di due squadre mascherate che porteranno in scena lo spettacolo di Improvvisazione Teatrale più trasgressivo ed estremo del genere, durante il quale gli attori si sfideranno a colpi di game e risate in un ring clandestino, dando vita ad uno spettacolo irriverente e assolutamente irripetibile, portando il pubblico in tremendi luoghi sconosciuti, a vivere storie horror improbabili, con personaggi divertenti e surreali in atmosfere infestate, in racconti gotici completamente improvvisati, paurose fiabe nate sul momento che si svilupperanno in mostruosi micromondi. E proprio il pubblico sarà il vero protagonista della serata. Infatti saranno gli spettatori a dare suggestioni folli e divertenti legate all'universo di Halloween. Tra streghe, fantasmi, vampiri e altre creature della notte, i nostri attori daranno vita a situazioni esilaranti e spaventose, con l'elemento imprevedibile dell'improvvisazione che renderà ogni scena diversa dall'altra.





Come in Fight Club, l'identità delle squadre e degli attori rimarranno segrete e verranno rivelate solo la sera stessa dello spettacolo: si assisterà ad una sfida teatrale estrema, fomentata e diretta da uno spietato arbitro, un master crudele che proporrà giochi di improvvisazione oltre ogni limite, con la complicità del pubblico.





Una sola squadra si aggiudicherà la vittoria finale e il titolo di campioni.





Il ritmo frenetico e l'assenza di regole sono le caratteristiche principali che fanno del Catch Imprò lo spettacolo più energetico, imprevedibile e coinvolgente dell'Improvvisazione Teatrale.





La serata sarà accompagnata da un’atmosfera gotica e inquietante, con effetti speciali e costumi a tema che renderanno l’esperienza ancora più immersiva. Gli spettatori sono invitati a partecipare in maschera per aggiungere ulteriore magia all’evento!





Perché partecipare? Un mix di paura e divertimento perfetto per Halloween; un’occasione unica per vedere una performance teatrale totalmente improvvisata; interazione diretta con il pubblico, che guiderà la narrazione; un’opportunità per immergersi nell’atmosfera di Halloween in modo originale.





INFORMAZIONI:

Catch Imprò Halloween – il Fight Club dell’improvvisazione teatrale Halloween Edition

Giovedì 31 ottobre – apertura botteghino ore 20:00, inizio spettacolo ore 20:30

Teatro Asfalto, via Birago 60 – Lecce

Ingresso €12. Prenotazione obbligatoria su prenota.improvvisart.com. Info al 3287686080

La prenotazione sarà valida fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Evento con posti limitati