Convegno a Taranto: nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in oncologia urologica

TARANTO - La GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence ( www.gp4ai.com ) è lieta di annunciare un importante convegno dedicato ai più recenti sviluppi nella diagnosi e nella cura oncologica.L'evento si terrà sabato 9 novembre 2024, a partire dalle ore 8:15, presso il Delfino Hotel di Taranto. Questo incontro rappresenta un'occasione di rilievo per il mondo medico e scientifico.Special guest dell'evento, il Prof. Antonio Felice Uricchio - Presidente ANVUR e già Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Prof. Giuseppe Carrieri - Presidente Nazionale della Società Italiana di Urologia, il Dr. Giuseppe Speziale - Vice Presidente del Gruppo GVM Clinica Santa Maria di Bari, il Dr. Nicola Straziota - Amministratore Delegato della Cdc - San Camillo, la Dr.ssa Monica Lovecchio - Rappresentante della Cdc - Villa Verde, il Prof. Carlo Bettocchi - Presidente della Sezione di Andrologia della Società Europea di Urologia, il Prof. Pasquale Martino - Presidente della Società Italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, Andrologia e Nefrologia, il Dr. Luca Russo - Direttore Sanitario della Casa di Cura Villa Verde di Taranto e il Prof. Luigi Cormio - Presidente della Società Apulo Lucana di Urologia.Saranno altresì presenti le seguenti Autorità, il Sindaco Di Taranto, Rinaldo Melucci, il Presidente Asl - Taranto, Gregorio Colacicco, l'Assessore Servizi Sociali del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli, Presidente Ordine dei Medici - Provincia di Taranto, Mimmo Summo.È prevista la partecipazione di illustri relatori e moderatori, come Alba Fiorentino, Alessandra Macchitella, Angela Gernone, Antonio Canato, Carlo Bettocchi, Carlo Leone, Claudio Caldarola, Filippo Portoghese, Gabriella Ficocelli, Graziana Di Fonzo, Isabella Bruno, Maria Carmela Martuscello, Maria Samantha Putignano, Maria Teresa Romano, Mauro Caputo, Monica Lovecchio, Rosa Lassandro, Santa Fizzarotti Selvaggi, Vito Petruzzelli e Vitangelo Dattoli.Particolare attenzione sarà riservata anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, con l'intervento dell'avvocato Claudio Caldarola, Presidente della Global Professionals for Artificial Intelligence, che relazionerà sulla regolamentazione dell’uso delle intelligenze artificiali nei dispositivi medici, in particolare sulla normativa europea per la gestione dei rischi e la tutela della sicurezza.La partecipazione al convegno è gratuita, con posti limitati.L'evento sarà accreditato con 6 crediti ECM e prevede collegamenti video in diretta tramite piattaforma TIM e/o Facebook, nonché la pubblicazione degli atti congressuali.La registrazione può essere effettuata contattando la segreteria organizzativa via email all'indirizzo events@hoteldelfinotaranto.com Vi aspettiamo per un incontro di altissimo profilo scientifico, che offrirà spunti molto importanti per il futuro della pratica medica e sanitaria.--Il TeamGP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets