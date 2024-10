Le Cooperative Sociali San Bernardo, Aurora Domus e Occupazione e Solidarietà regaleranno un Viaggio a Disneyland Paris ai minori con disabilità

BRINDISI – La Cooperativa Sociale San Bernardo continua il suo impegno a favore dei minori con disabilità attraverso il progetto "If you can dream it, you can do it", un’iniziativa che offre a tre giovani e alle loro famiglie la straordinaria opportunità di vincere un viaggio di tre giorni a Disneyland Paris. Il sorteggio dei fortunati vincitori si terrà sabato 5 ottobre alle ore 16:00 presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico "Ettore Palumbo" di Brindisi. – La Cooperativa Sociale San Bernardo continua il suo impegno a favore dei minori con disabilità attraverso il progetto "If you can dream it, you can do it", un’iniziativa che offre a tre giovani e alle loro famiglie la straordinaria opportunità di vincere un viaggio di tre giorni a Disneyland Paris. Il sorteggio dei fortunati vincitori si terrà sabato 5 ottobre alle ore 16:00 presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico "Ettore Palumbo" di Brindisi.





In risposta all’invito, 135 ragazzi, su un totale di 200 assistiti dalle cooperative San Bernardo, Aurora Domus e Occupazione e Solidarietà, hanno partecipato al concorso lanciato due settimane fa. L’estrazione, che avverrà alla presenza del notaio Giuseppe Ambrosi di San Vito dei Normanni, stabilirà chi avrà la possibilità di vivere un weekend indimenticabile a Parigi, accompagnato da un genitore e supportato da un educatore della Cooperativa.





Questo progetto rappresenta un passo importante nella missione della Cooperativa San Bernardo, che si dedica alla promozione dell’inclusione sociale e dell’assistenza integrata. L’obiettivo è quello di garantire il benessere completo delle persone assistite, estendendo l’attenzione non solo alla salute fisica, ma anche alla felicità e alla realizzazione dei sogni individuali. La campagna "If you can dream it, you can do it", ispirata alla celebre frase di Walt Disney, intende consentire ai ragazzi di vivere un’esperienza unica e memorabile.





"Il nostro impegno verso i giovani con disabilità va oltre la semplice assistenza quotidiana; desideriamo offrire loro opportunità che migliorino la loro qualità di vita – ha affermato Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo. Questo viaggio a Disneyland Paris, previsto per la fine di novembre, è un modo per regalare un momento magico ai ragazzi in vista delle festività, ma anche per ringraziare le famiglie che si affidano ai nostri servizi".





All’evento di sorteggio parteciperanno il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico e rappresentanti del Consorzio Servizi Sociali BR1, a testimoniare l’importanza di iniziative che promuovono l’inclusione e offrono momenti di gioia e solidarietà.





Il sorteggio sarà parte di un evento festoso, con momenti di intrattenimento per tutti i partecipanti, garantendo così un pomeriggio di allegria e condivisione, anche per coloro che non verranno estratti.