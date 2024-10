Dal 1° ottobre CartApulia torna on line nella sua nuova veste

BARI - La Carta dei Beni culturali della Regione Puglia, CartApulia, il sistema informativo cartografico che consente di leggere e rappresentare la complessità del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, a partire da ieri, 1° ottobre 2024, è fruibile nella sua nuova veste grafica con contenuti integrati e migliorati, resi più completi grazie anche alla partecipazione attiva degli operatori.Lo scorso giugno, quello che sarebbe diventata oggi CartApulia (www.cartapulia.it) fu presentato nel corso di un incontro dedicato al Padiglione 152 della Regione Puglia in Fiera del Levante, al quale presero parte Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura, Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti, Domenico Morgese, Project Manager Officer di InnovaPuglia SpA, Danilo Fronza, Project Manager di Links SpA e per DM Cultura William Iacorossi, Direttore Commerciale, insieme a Marco Ranieri, Sales Manager.“Innovazione e patrimonio storico – sottolinea Viviana Matrangola, Assessore alla Cultura della Regione Puglia – non sono due concetti antitetici, come dimostra appunto il progetto CartaApulia, nel quale la tecnologia diviene strumento per mettere in connessione la comunità con il proprio patrimonio culturale. Un obiettivo a mio avviso cruciale, che peraltro rimarca un aspetto importantissimo delle politiche culturali della Regione, racchiuso nella Convenzione di Faro, relativo al valore dell’eredità culturale da considerare come risorsa per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita. Il nostro patrimonio materiale e immateriale è la nostra eredità culturale e dunque va conosciuta, studiata, conservata e quindi anche fruita, anche attraverso il web. Le migliori pratiche di valorizzazione sono quelle che mettono in connessione il patrimonio materiale e immateriale con le comunità, facendone appunto eredità culturale”.“Dopo la presentazione delle nuove funzionalità del portale – è la dichiarazione di Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti della Regione Puglia – CartApulia finalmente va online e costituisce uno dei pezzi fondamentali dell'Ecosistema digitale della Cultura e del Turismo. Lo strumento ci permetterà di essere perfettamente in linea con le indicazioni ministeriali per la catalogazione dei beni immobili, mobili e immateriali, ed anche di raggiungere ed uniformarsi ai livelli di qualità utili per l’accreditamento dei musei delle reti nel Sistema Museale Nazionale”.“Con la messa on-line della nuova CartApulia, rinnovata nella veste grafica e ampliata nei contenuti e nelle funzioni, possiamo considerare raggiunto un altro degli obiettivi strategici del Piano regionale della Cultura PiiiL Cultura in Puglia 2017-2026: dotare i cittadini e le cittadine residenti e temporanei di uno strumento smart, accessibile a tutte e tutti, per conoscere innanzitutto lo sconfinato patrimonio materiale e immateriale della Puglia e per usufruirne al meglio in linea e in rete con gli standard di qualità nazionali e internazionali. Una Puglia – è il commento di Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – che continua a crescere in qualità e innovazione e dove l’antico è sempre più contemporaneo”.Obiettivi fondanti, ora ancor più consolidati, di quella che si ricorda è uno strumento previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 26 giugno 2013, sono la conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei patrimoni culturali della Regione Puglia per mezzo di un catalogo di pubblico ed immediato accesso. Un censimento partecipativo che coinvolge gli operatori dei luoghi della cultura, le amministrazioni nazionali e locali e gli ordini professionali, consentendo di documentare e mappare il patrimonio culturale, suddivisi: immobili archeologici, architettonici, mobili, immateriali, luoghi della cultura e fondi archivistici. Al fine di promuovere al meglio i territori sono stati mantenuti i percorsi tematici che potranno essere ampliati e creati dalla comunità sulla base delle complessità interpretative e delle competenze specifiche.Il progetto nasce nel 2006 nell’ambito del processo di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la finalità di effettuare una ricognizione dell’intero territorio attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali ed estetiche, delle loro interrelazioni e della conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare e valorizzare. Viste le finalità e l’ambito di intervento su scala territoriale, il censimento avviato nel 2006 ha inizialmente riguardato i beni immobili e le aree di valore culturale e paesaggistico, localizzati in ambito extraurbano, già oggetto di pubblicazione o i cui dati erano presenti negli archivi delle Soprintendenze o delle Università pugliesi.A seguito della definitiva approvazione del Piano Paesaggistico (2013), la Carta dei Beni Culturali assume una identità slegata dalle necessità della pianificazione territoriale, diventando strumento di ricerca, valorizzazione e monitoraggio anche dei Luoghi ed Istituti di Cultura. In questa fase prima fase evolutiva la catalogazione è stata estesa all’ambito urbano e il database arricchito di nuove acquisizioni gestite dalla piattaforma SIRPAC che risulta interamente interoperabile con i sistemi informativi utilizzati dal Ministero per il Beni e le Attività Culturali, nello specifico dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Questa fase è stata seguita da un gruppo multidisciplinare che ha visto coinvolte le quattro Università pugliesi, la Direzione Regionale per i Beni e le Attività culturali dell’allora Mibact con le competenti Soprintendenze, con il coordinamento e la validazione scientifica del prof. Giuliano Volpe.Le innovazioni apportate introducono ulteriori funzionalità che inducono a considerare la Carta dei Beni Culturali anche come strumento di governance del patrimonio culturale, nell’accezione di “insieme dei principi, dei modi, delle procedure per la gestione di fenomeni complessi dalle rilevanti ricadute sociali”, riconoscendo in tal modo alla cultura il valore di volano per la coesione sociale in accordo con la definizione data dall’Unesco. In tale ottica nasce il progetto CartApulia, avviato nel 2018, che si sostanzia in una revisione dello strumento, che, conservando l’approccio cartografico e l’impostazione scientifica del catalogo, rende il database accessibile ad un pubblico differenziato, mediante la semplificazione delle procedure di ricerca e la differente modalità di restituzione dei risultati (cartografica, griglia, lista) con la finalità di permettere una fruizione organizzata in diversificati livelli di approfondimento anche mediante la ricerca cronologica e dinamica (Linea del Tempo).CartApulia si fonda su un percorso di partecipazione che vede coinvolti tutti i Luoghi di Cultura presenti nel database della Carta dei Beni culturali regionale e quelli provenienti da altre banche dati (DBunico e Istat). Le informazioni, con particolare riferimento all’ambito della fruizione, provengono direttamente dagli istituti di cultura coinvolti che aggiorneranno i contenuti delle proprie scheda di catalogo.Nel 2022 è partito il progetto di reingegnerizzazione del processo di rappresentazione cartografica dell’intero patrimonio culturale, rispondendo alla richiesta dell’art. 17 del Decreto Legislativo n. 42/2004, assicurando il concorso della Regione Puglia alla catalogazione, pur mantenendo la visione olistica, volta a rappresentare i beni culturali in un sistema complesso di relazioni e stratificazioni. L’approccio stratigrafico e la restituzione cartografica consentono di superare la frammentazione data dall’applicazione delle categorie disciplinari, che in CartApulia sono utilizzate esclusivamente per filtrare la ricerca, e di rappresentare la continuità storica dell’antropizzazione nel territorio pugliese, favorendo la lettura integrata e diacronica delle relazioni che legano tra loro i beni culturali, nell’ambito territoriale e del paesaggio di riferimento.Un importante elemento di innovazione è l'implementazione del sistema di catalogazione e di inventariazione del patrimonio non solo materiale ma anche immateriale, assolvendo anche alla funzione di individuazione dell’insieme di pratiche, rappresentazioni, espressioni artigianali e artistiche, narrazioni, tradizioni, sapere, capacità e proverbi dialettali che le comunità riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale e che sono impegnate a trasmettere di generazione in generazione. Il patrimonio culturale immateriale garantisce un senso di identità e continuità e incoraggia il rispetto per la diversità culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltre che il rispetto reciproco tra le comunità stesse e i soggetti coinvolti.