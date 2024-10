Il 3 ottobre in Fiera del Levante la 70^ Giornata dell’artigianato

BARI - Si terrà il prossimo giovedì 3 ottobre 2024 in Fiera del Levante la “Giornata dell’Artigianato”, giunta alla sua 70^ edizione.“Lavoro, giovani e impresa: il fattore artigiano nell’era dell’intelligenza artificiale” è il tema del convegno promosso da Confartigianato Imprese Puglia, che si terrà a partire dalle ore 15.30 presso il Padiglione permanente Confartigianato, sito nei pressi della fontana monumentale.L'apertura dei lavori è affidata a Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Imprese Puglia. Seguiranno i saluti di Vito Leccese, Sindaco di Bari, di Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, di Lucia Di Bisceglie, presidentessa della CCIAA di Bari e delle altre autorità e rappresentanti delle istituzioni.Le relazioni principali sono affidate all’ing. Federico Morgantini, editorialista di Forbes Italia ed editore di DigiTech.news e al dott. Francesco Maietta, responsabile area welfare, consumi e mercati di CENSIS.Sono attesi gli interventi di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia e di Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico.Concluderà i lavori Marco Granelli, Presidente nazionale di Confartigianato Imprese. A moderare l’incontro sarà Giorgio Demetrio, giornalista RAI.“Per i 70 anni della nostra giornata in Fiera abbiamo pensato di approfondire quanto ancora l’artigianato abbia da dire in un’epoca di turbinose trasformazioni tecnologiche come quella dell’IA – ha commentato Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia.Sarà sorprendente scoprire che il valore aggiunto di quella che noi chiamiamo ‘Intelligenza Artigiana’ può davvero essere per il nostro territorio l’asso nella manica da giocare nelle sfide della competizione globale.È una partita da affrontare con strategia e visione, avendo riguardo a quanto l’innesto di questi sistemi possa essere un’opportunità piuttosto che una minaccia, soprattutto in chiave di attrazione dei più giovani e di miglioramento della nostra competitività”.