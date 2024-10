Dermocosmesi e benessere: il successo di "Beauty and Best" a PharmEvolution 2024

La Dottoressa Myriam Mazza esplora il ruolo della bellezza in farmacia come strumento di benessere e consulenza specialistica, tra innovazione e nuove prospettive per i farmacisti. PharmEvolution 2024 ha ospitato "Beauty and Best", l'evento di Myriam Mazza che ha approfondito il ruolo crescente della dermocosmesi in farmacia. Bellezza e salute si uniscono in un nuovo percorso di benessere per il paziente.

La dermocosmesi in farmacia è sempre più un elemento chiave per il benessere delle persone, e a PharmEvolution 2024, l’evento "Beauty and Best", condotto dalla farmacista cosmetologa Myriam Mazza, ha messo in luce questo trend in rapida crescita. Il convegno, che si è svolto sabato 12 ottobre, ha evidenziato come la farmacia moderna stia evolvendo per diventare un centro di consulenza sulla cura della pelle, fornendo non solo prodotti cosmetici, ma anche servizi di supporto alla salute e al benessere psicofisico.

Myriam Mazza, nota per il suo impegno nel settore della cosmetica oncologica con il progetto "Ricomincio da me", ha presentato al pubblico il suo format "Beauty and Best", spiegando che "la bellezza è parte integrante del benessere globale di una persona e non si limita all’aspetto esteriore". Mazza ha poi aggiunto: "La farmacia può e deve giocare un ruolo fondamentale nel supportare i pazienti non solo con farmaci, ma anche con consulenze sulla cura della pelle, soprattutto per chi affronta sfide come le terapie oncologiche".

Il programma dell’evento è stato ricco di interventi e contributi di esperti del settore. Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia, ha aperto i lavori sottolineando come la dermocosmesi abbia acquisito un'importanza crescente nella vita quotidiana delle persone: "Stare bene nella propria pelle è il primo passo verso un benessere psicofisico completo, e le farmacie sono pronte a diventare centri di consulenza su questi temi, offrendo supporto ai pazienti di tutte le età".