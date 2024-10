'Sentite questo. Parole su Ezechiele Leandro', mercoledì 16 ottobre a San Cesario di Lecce un incontro per ricordare la figura dell’artista

Ezechiele Leandro (Ph Gianfranco Ciccarese)

L’appuntamento apre la programmazione "Il Museo parla alla città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario". Mercoledì 16 ottobre ore 18 Museo Civico, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si terrà mercoledì 16 ottobre, alle 18, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, "Sentite questo. Parole su Ezechiele Leandro", a cura di Simone Giorgino, Daniela Diurisi e Fabio Tolledi. L’appuntamento apre la programmazione "Il Museo parla alla città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario", ed è il primo di una serie di azioni che porteranno al rinnovamento del Museo Civico ed a una "nuova vita" previste dal progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. "Da qui si vede tutta la città" è un progetto di Astràgali Teatro in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.





"Sentite questo. Parole su Ezechiele Leandro" è un omaggio a uno degli artisti più eclettici e particolari del Salento. Simone Giorgino racconta un lato meno conosciuto di Leandro, quello letterario, esponendo sui suoi libri "La creazione degli angeli e il peccato di Adamo ed Eva" del 1976, "Penzieri e cunti", scritto in dialetto, con evidenti errori ortografici caratteristici dell’autore, con riferimenti alla sua opera "Il Santuario della Pazienza", e "Sentite questo", il volume che dà il nome all’incontro, ultimo lavoro scritto nel 1979. Daniela Diurisi ricorda sia l’uomo che l’artista, con il contributo di ASC, Archivio Sonoro di Comunità. Letture a cura di Fabio Tolledi. Ingresso libero.





La programmazione continua mercoledì 23 ottobre, alle ore 18, con l’Incontro pubblico "Donne e Arte – Focus Montenegro", sul panorama delle donne artiste e delle performer in Montenegro e nei Balcani. Intervergono Natasa Kraljevic, Marija Dzoganovic, Ana Medigovic dell’Università "Mediterranea" di Podgorica. Un momento di confronto e riflessione importante su temi di grande attualità. A seguire mercoledì 30 ottobre, alle ore 18, "Antologia Della Letteratura Araba", con la presentazione del libro e l’incontro con l’autrice Samuela Pagani, a cura di Astràgali Teatro. Nel mese di novembre si tengono gli incontri "Dipingere Senza Pittura. In dialogo con Romano Sambati" con lo stesso Romano Sambati, Carla Petrachi e Carlo Michele Schirinzi, in programma martedì 5 novembre, alle 19 e curato dall’associazione TempoPresente APS, "Archivio Sonoro di Comunità" con Daniela Diurisi e Giorgio De Gasperi, previsto giovedì 14 novembre, a cura di Petrolio, "Carlo e Francesco Barbieri e Il Sodalizio con Ennio Flaiano", con Antonio Lucio Giannone, in calendario martedì 19 novembre e curato dal Centro Studi Phonè e da Astràgali Teatro. Si termina mercoledì 27 novembre con "Masai: Il Popolo Dei Pastori Guerrieri", che prevede la presentazione del volume fotografico di Sandro Dino Panzera, con la presenza dell’autore, e la mostra fotografica di Elisabetta Faraone, Sandro Frisenda e Sandro Dino Panzera, a cura di Tempo di Scatto.





Info:

Tel. 3892105991