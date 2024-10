Fasano, tutto pronto per la terza edizione di 'Fermenti – Musica a km zero'

Il festival "fuori dal coro" dedicato ai talenti musicali del territorio. Sul palco cinque proposte musicali emergenti di qualità.





FASANO (BR) - Il Festival Fermenti giunge alla sua terza edizione dopo le prime due di successo, confermando la volontà di continuare fermamente nella strada della promozione dei talenti del territorio che si sono affacciati al mondo delle produzioni discografiche sia fisiche che digitali.





Sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 20:00, la prestigiosa cornice del Chiostro dei Minori Osservanti a Fasano accoglierà la terza edizione del festival patrocinato dal Comune di Fasano e nato da un’intesa tra l’assessorato alle Politiche giovanili con Generazione F e co-organizzato dall’associazione culturale Officine Musicali con la direzione artistica del M° Antonio Di Lorenzo, noto batterista, compositore e collezionista di batterie vintage.





«È con grande entusiasmo – dichiara l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili della città di Fasano, Pier Francesco Palmariggi, che annunciamo la terza edizione di 'Fermenti – Musica a km zero'. Il chiostro dei Minori Osservanti sarà il palcoscenico ideale per mettere in luce le straordinarie realtà artistiche locali, dalle storiche bande ai gruppi emergenti. Siamo orgogliosi di sostenere un'iniziativa che non solo promuove la musica, ma offre anche ai giovani artisti l'opportunità di esibirsi e farsi conoscere. Ringrazio Officine Musicali e il Maestro Antonio Di Lorenzo per il loro impegno quotidiano nel valorizzare i nostri talenti. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere la musica a km zero».





La qualità altissima di quest’anno ha consentito di produrre un cartellone di grande eclettismo.





Essere il direttore artistico di Fermenti - sottolinea il direttore artistico del Festival Antonio Di Lorenzo - significa esplorare il territorio alla ricerca costante di una qualità indiscussa di materiale artistico originale all’interno di una scena musicale interessantissima e sempre viva come quella pugliese. Sempre attenti nel cercare soluzioni alternative e delle produzioni musicali che si distinguano per originalità e capacità musicale, anche quest’anno siamo riusciti ad individuare una line-up che spazia dalla profonda e radicata realtà delle Bande Musicali come la Banda "Ignazio Ciaia" che opera sul territorio cercando di ampliare i limiti della tradizione pur conservandone il nucleo originario, al post-punk dei CoughGagzzz, senza dimenticare la tradizione cantautorale italiana rappresentata da Anulare e Marco Valisano, ma anche EraÈmme, alias Marco Erasmo Lassandro, che con la sua band si muove nel solco della nuova scena indie-pop italiana. Anche in questa edizione - conclude Di Lorenzo - siamo sicuri di offrire uno spettacolo interessante e vario, rispettando e proponendo tutte le anime musicali della Puglia e creando per le realtà a km 0 una vetrina di grande interesse che non mancherà di entusiasmare il pubblico. Tradizione e transizione ecco i due concetti che hanno guidato la scelta artistica di quest’anno e riteniamo di aver centrato l’obiettivo».





Il prossimo sabato sul palco si alterneranno infatti la Banda della Città di Fasano "Ignazio Ciaia", reduce da una produzione sulla tradizione pugliese; il cantautorato di EraÈmme e del giovanissimo Anulare, al secolo Matteo Patrone; il cantastorie giramondo Marco Valisano che presenta il suo disco e le sue canzoni mentre vive in roulotte per la Valle D’Itria; e il punk-techno dei Chouchgagzzz, un gruppo di cui sentiremo sicuramente parlare.





Le emozioni sul palco si possono già avvertire e l’attesa è altissima.





Fasano, storicamente sede di eventi musicali di grande rilievo con artisti del calibro di Herbie Hancock, Marcus Miller, Francesco De Gregori e tanti altri grandi eventi continua a dimostrare la sua vocazione per la musica di qualità. Grazie all'impegno dell’assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili, il Fermenti Festival non solo valorizza i talenti locali, ma crea anche un ponte generazionale, permettendo ai musicisti emergenti di confrontarsi e crescere accanto ai grandi nomi della musica.





Con l’atmosfera vibrante e l'anticipazione palpabile per le performance in arrivo, il Fermenti Festival ed. 2024 si prepara a essere un evento memorabile, capace di unire la comunità attorno alla passione per la musica e il talento locale. Un modo di vivere insieme emozioni autentiche e uniche.









Ingresso gratuito, Chiostro dei Minori Osservanti, Corso Vittorio Emanuele 76, Fasano (BR)