Taranto Biotech Days 2024: Innovazione e tutela legale nel campo delle terapie cellulari

TARANTO - Nell’ambito del Taranto Biotech Days 2024, un evento di rilevanza internazionale dedicato all’innovazione biotecnologica, si terrà un panel fondamentale per esplorare gli aspetti legali delle terapie cellulari. Il panel, intitolato "La protezione dei dati clinici e la proprietà intellettuale", è previsto per l’11 ottobre 2024, dalle 9:00 alle 9:30 presso la Sala Conferenze (ex chiesetta) del Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Il panel vedrà la partecipazione di esperti nel campo del diritto e della biotecnologia, tra cui:Claudio Caldarola, Avvocato e Presidente di GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence aps - ets (www.gp4ai.com) e Annita Sciacovelli, Professoressa aggregata di Diritto Internazionale e specialista in cybersecurity presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Adriana Agrimi, Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il panel sarà moderato dal giornalista Francesco Ruggieri, e rappresenterà un'importante occasione di confronto su temi importanti per il futuro della biotecnologia, con un focus sull’equilibrio tra innovazione, tutela legale.Per informazioni e dettagli sull'evento: Sito web: www.tarantobiotechdays.comEmail: info@tarantobiotechdays.comTelefono: +39 099 652 9777