'Festival Città dei Bambini e dei Ragazzi', sabato 12 ottobre a Coreggia e domenica 13 ottobre ad Alberobello

"Through Our Eyes" è il titolo della mostra fotografica della non-profit "Still I Rise", che ha inoltre ispirato il tema della II edizione del Festival: ‘Tutti i colori del mondo’





ALBEROBELLO (BA) - Prosegue per il secondo anno consecutivo il Festival Città dei Bambini e dei Ragazzi previsto per sabato 12 ottobre in Coreggia e domenica 13 ottobre ad Alberobello. L’iniziativa, a cura dell’Associazione Sylva Tour and Didactics APS di Alberobello, con il contributo del Consiglio Regione Puglia, della Camera di Commercio di Bari e di Fondazione Puglia, con il patrocinio del Comune di Alberobello e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura (Cepell), è realizzata in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio.





"La modalità attraverso cui i bambini apprendono e si confrontano è il ‘gioco’. Più stimolante e arricchente è il gioco e maggiori saranno le consapevolezze e le comprensioni per i più piccoli che poi diventeranno gli adulti e i cittadini di domani". Spiega Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello. "Abbiamo scelto di rinnovare il nostro impegno e confermare la nostra fiducia a un’iniziativa culturale come il Festival Città dei Bambini e dei Ragazzi che nel corso della due giorni renderà la nostra città (e frazione) a misura di bambina/o. Questo anche per aiutarli a comprendere quanto c’è nelle loro vite e quanto invece accade ad altri bambini come loro che vivono in altre parti del mondo".





Ricca di incontri, laboratori, percorsi e attività culturali, la manifestazione coinvolge diversi ambiti tra cui: arte, musica, natura, ambiente, teatro, danza, letteratura, folklore, matematica, scienza e sostenibilità.





Alberobello e Coreggia si coloreranno grazie alla creatività di bambini e ragazzi intenti ad approcciarsi ai vari laboratori culturali, divenendone poi i protagonisti assoluti.





L’evento prevede una trasformazione giocosa e divertente dello spazio urbano e vede coinvolte diverse aree urbane, anche quelle meno conosciute. Infatti gli incontri, vere e proprie attività laboratoriali, si svolgeranno in differenti quartieri dei due paesi.





A fare da trait d'union tra le due giornate è la Mostra fotografica "Through Our Eyes" a cura di "Still I Rise", l’organizzazione non profit che opera a livello internazionale e che si impegna a fornire, nei luoghi più difficili della terra, istruzione e protezione ai minori, siano essi profughi che vulnerabili. Questa mostra racconta storie che sfuggono spesso all’attenzione del mondo, offrendo ‘uno sguardo unico e autentico’ su luoghi di crisi e di speranza. Le fotografie sono scattate dai giovani studenti e studentesse delle scuole costruite da Stilll I Rise nelle baraccopoli, nei campi profughi, nelle miniere o nei campi di sfollati, che attraverso i loro occhi raccontano cosa abbia significato per loro ‘essere bambini’.





La mostra fotografica "Still I rise" sarà inaugurata sabato 12 ottobre alle ore 19.00 presso il Museo del Territorio "Casa Pezzolla" in Piazza XXVII Maggio ad Alberobello e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 fino a domenica 27 ottobre 2024.





"La mostra fotografica a cura della non-profit Still I rise ci ha dato il ‘la’ per identificare la tematica di questa seconda edizione del Festival" commenta Luca De Felice, Presidente dell’Associazione Sylva Tour and Didactics "Il tema ‘Tutti i colori del mondo’ trae infatti ispirazione dalla mission di Still I rise: creare occasioni di istruzione in paesi svantaggiati e promuovere la solidarietà tra i popoli. Questo Festival offrirà a bambini e ragazzi, anche di origini diverse, l’opportunità per partecipare tutti insieme alle diverse attività, includendoli in una società come la nostra sempre più dinamica e multietnica".





Le proposte del Festival si ispirano proprio a questo argomento, per sensibilizzare adulti e bambini su queste realtà, che sono parte della società contemporanea e si trovano a una manciata di Km da casa nostra.





Oltre ai laboratori, nelle due giornate, si terranno due incontri con l’autore e blogger Giovanni Abbaticchio, autore dell'albo illustrato "Penny e Palmy - due foglie per la vita" e del libro "The walking DAD".





"Il Festival Città dei Bambini e dei Ragazzi dopo il grande successo dello scorso anno arriva alla sua seconda edizione con più associazioni partecipanti che si uniscono per dedicare un intero weekend ai bambini e ai ragazzi del territorio". Conclude Valeria Sabatelli Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello. "Tante novità in un evento che sta diventando un cult del nostro territorio e che sa creare legami unici e inesplorati tra i luoghi storici e noti della cultura e della socialità e le nuove generazioni, che quei luoghi sono chiamate a vivere e a rigenerare".





Per consultare il programma completo del festival clicca qui bit.ly/4gD1Baq





Ingresso gratuito con prenotazione, fino a esaurimento posti. Per info e dettagli contattare il numero 3804111273.