Foggia, conferenza stampa per il XXI Raduno Nazionale A.N.F.I.

FOGGIA – Si terrà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 10.00 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in Via Vincenzo Della Rocca, 5, una conferenza stampa dedicata alla presentazione del XXI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.). L’evento si svolgerà a San Giovanni Rotondo dal 18 al 20 ottobre 2024 e vedrà la partecipazione di migliaia di radunisti provenienti da tutta Italia.Il Raduno, organizzato dall’A.N.F.I. con il supporto della Guardia di Finanza, della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, di Puglia Promozione, del Comune di San Giovanni Rotondo, di Poste Italiane e di Vittoria Assicurazioni, è patrocinato dalla Provincia di Foggia. Quest’anno l’evento assume un significato particolare in quanto si celebra il 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.Il programma del Raduno, che si preannuncia ricco di appuntamenti, rappresenta un’opportunità di grande prestigio, permettendo di valorizzare la storia e l’operato della Guardia di Finanza e di rafforzare il legame tra l’Associazione e le comunità locali. Durante il Raduno, i partecipanti potranno godere di manifestazioni di alto livello, decorate con bandiere e festoni giallo-verdi, in un clima di festa e condivisione.L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, fondata nel 1927 e riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto nel 1929, è sotto la tutela del Ministero dell’Economia e delle Finanze e conta attualmente circa 25.000 soci. L’organo ufficiale dell’Associazione è il periodico “Fiamme Gialle”, attivo dal 1986.Alla conferenza stampa parteciperanno numerose autorità, tra cui:• Gen. C.A. M.A.V.M. Pietro Ciani – Presidente Nazionale A.N.F.I.• Col. Carmine Loperfido – Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Foggia• Dott. Filippo Barbano – Sindaco di San Giovanni Rotondo• Dott.ssa Olga Buono – Funzionario Direttivo Puglia Promozione• Avv. Antonio Maria La Scala – Vice Presidente Nazionale A.N.F.I. Italia Centro Meridionale• Col. Giuseppe Ruggieri – Consigliere Nazionale Onorario A.N.F.I.• Comm. Antonio Fiore – Consigliere Nazionale A.N.F.I. per la Puglia• Dott.ssa Monia Palmieri – Event Manager per il XXI Raduno Nazionale A.N.F.I.La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare il ricco programma di eventi che caratterizzeranno il Raduno Nazionale e per sottolineare l’importanza di questo appuntamento per la comunità e per l’Associazione.