Vivere la dislessia a Lecce, lunedì 7 ottobre incontro in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia

LECCE - In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia (7-13 ottobre), l'Università del Salento in collaborazione con la sezione AID di Lecce, promuove un seminario dal titolo: "Vivere la dislessia a Lecce" in programma lunedì 7 ottobre a partire dalle 16.30 presso l'aula 5 dell'edificio 6 di Studium 2000.





Interverranno Flavia Lecciso, Delegata del Rettore per le politiche d’inclusione sul tema "I numeri della dislessia nel mondo universitario", Antonella Carrozzini, Disability manager e pedagogista con un approfondimento su "Lo strumento dell’IA per gli studenti con DSA". Seguirà la relazione di Eliana Francot, Docente Unisalento e formatrice AID sui progetti di AID. Modera: Paola Martino responsabile servizi per l’inclusione dell’Università del Salento.





L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi che riguardano i DSA. Si rivolge in particolare a studenti, docenti e genitori. La partecipazione è gratuita e l'ingresso è libero, fino a esaurimento posti.









Vivere la dislessia a casa, a scuola, al lavoro





L’incontro rientra nel calendario delle iniziative che anticipano il XVIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia: "Vivere la dislessia a casa, a scuola, al lavoro. Confronti, testimonianze, punti di vista nella società di oggi" in programma sabato 12 ottobre in presenza presso la Biblioteca San Domenico a Bologna, che in diretta streaming.

Una giornata ricca di momenti di riflessione e condivisione, con oltre 40 relatori tra studenti e lavoratori con DSA, docenti, genitori, professionisti socio-sanitari, rappresentanti del mondo delle imprese.

Tra gli ospiti anche tre testimonial d'eccezione: la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, lo street artist Marco Abrate, in arte Rebor, vincitore del primo premio nella categoria street art alla biennale di Venezia 2022, e il giovane attore Liam Nicolosi, uno dei protagonisti della serie TV "Di4ri".