Lavoratori appalti Comune di Taranto, Di Cuia: 'Azioni immediate per garantire il futuro dei lavoratori'

TARANTO - Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia, ha espresso forti preoccupazioni per la situazione dei 150 lavoratori impiegati negli appalti del Comune di Taranto. In una nota ufficiale, Di Cuia ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione comunale, sottolineando il silenzio preoccupante in merito alla mancata indizione della gara d’appalto."Il rischio è elevatissimo," ha affermato Di Cuia, "se la gara non verrà indetta a breve, questi lavoratori perderanno il posto il 31 ottobre. Si tratta di persone che da circa 40 anni contribuiscono alla fornitura di servizi essenziali per la comunità, ma continuano a vivere nell'incertezza come precari." Il consigliere ha evidenziato l'urgenza di trovare una soluzione, soprattutto considerando che molte di queste persone e le loro famiglie vivono con il costante timore di rimanere senza lavoro ogni anno.Oltre a questi lavoratori, Di Cuia ha ricordato anche la difficile situazione dei 100 dipendenti della società Isolaverde di Taranto, il cui trattamento NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) sta per scadere. "Nonostante il Consiglio comunale abbia approvato una mia mozione, che impegnava il sindaco Melucci a trovare una soluzione per garantire la continuità lavorativa, ad oggi non è stata data alcuna risposta," ha aggiunto.Di Cuia ha quindi esortato la Giunta comunale ad intervenire con urgenza, poiché il tempo per una risoluzione sta per scadere, lasciando decine di famiglie in una situazione di insicurezza economica e sociale.