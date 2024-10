Il Demodè Club inaugura la 25^ stagione con Clara e Loveland

Sabato 5 ottobre, alle 21, prenderà il via la stagione 2024-2025 del Demodé Club di Modugno (Ba), che quest’anno celebra i 25 anni di attività. Per l’occasione saranno proposti due eventi: il concerto di Clara, cantautrice e attrice nota al grande pubblico per aver vinto Sanremo Giovani 2023 e per aver recitato nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3” e a seguire il party “Loveland”, uno spettacolo che promuovere i buoni sentimenti e abbattere ogni forma di violenza.

“Ha inizio una stagione molto importante per noi – ha detto Dario Boriglione, direttore artistico del Demodè Club – nel quale raggiungiamo un traguardo importante. Per tanto vogliamo abbiamo partiamo con un appuntamento ricco di musica ma anche di messaggi positivi, che ritengo essere necessari in questo periodo”.

Clara, la quale ha aperto il via al Festival di Sanremo, con “Diamanti grezzi”, farà lo stesso con queto primo appuntamento del Demodè. Lei, all’anagrafe Clara Soccini è nata a Varese da genitori calabrese, vivendo la sua adolescenza in provincia. Trasferitasi a Milano per iniziare la carriera da modella, nel 2020 ha invece intrapreso il percorso musicale collaborando al brano “Io e te” di Nicola Siciliano, per poi pubblicare i suoi primi singoli “Freak”, “Ammirerò” e “Il tempo delle mele”. L’anno scorso ha ottenuto grande popolarità vestendo i panni di Giulia nella serie tv “Mare Fuori” e cantando il brano “Origami all’alba”, scritto insieme a Matteo Paolillo e premiato con tre dischi di platino. Sempre nel 2023 ha vinto Sanremo Giovani con “Boulevard”, brano che poi ha vinto anche il Premio Lunezia, e quest’anno è tornata all’Ariston con la canzone, che ha ottenuto il disco d’oro. A febbraio ha pubblicato il suo album d’esordio “Primo”, che dà il nome al tour.

Durante la serata la giovane artista proporrà i brani contenuti nel suo ultimo lavoro discografico, da cui prende il nome anche la tournée che in questo mese di ottobre la vede in giro per lo Stivale, oltre ai brani sanremesi e le canzoni più conosciute come “Un milione di notti” e “Ghetto love”.

A seguire si terrà il party “Loveland”, che tra trasformerà il club, proponendo uno spettacolo non solo musicale ma anche visivo. La struttura sarà arricchita da allestimenti con varie scenografie ed elementi incentrati sull’amore a trecentosessanta gradi. Luci, video show ed effetti speciali completeranno l’offerta di una festa che a tutti gli effetti, sarà uno show.

“In questo contesto la musica non è l’unica protagonista – ha precisato Dario Boriglione - quindi oltre ai dj, si avvicenderanno altre figure, dai ballerini ai mangiafuoco, con attività legate tra loro dal tema principale dello spettacolo, che ha l’intendo sia di far divertire ma in alcuni casi, come questo, anche un pochino di far riflettere”.