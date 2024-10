Il 12 ottobre workshop dell'Its Academy Turismo Puglia ai Taranto Port Days

TARANTO - In occasione dei "Taranto Port Days 2024" in programma nel Porto di Taranto l’11 e 12 ottobre 2024, Taranto port-city sarà nuovamente protagonista di un evento unico, dedicato alla risorsa mare ed allo sviluppo sostenibile del territorio, nonché all’apertura dello scalo alla cittadinanza. - In occasione dei "Taranto Port Days 2024" in programma nel Porto di Taranto l’11 e 12 ottobre 2024, Taranto port-city sarà nuovamente protagonista di un evento unico, dedicato alla risorsa mare ed allo sviluppo sostenibile del territorio, nonché all’apertura dello scalo alla cittadinanza.





E’ nella cornice degli eventi e delle iniziative previste che l’ITS Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività culturali ed artistiche, oltre ad essere presente nel "Port Village" (uno spazio dedicato al contatto con la cittadinanza), organizza un momento di approfondimento di un’offerta formativa di alta specializzazione tecnologica che sposa perfettamente le azioni da attuare nel prossimo triennio per la valorizzazione del binomio porto–città di Taranto, grazie alla collaborazione con Costa Crociere e con Istituzioni come il Comune di Taranto e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.





Al workshop prenderanno parte l’Assessore alla Cultura, Eventi e Politiche Giovanili Angelica Lussoso, il Presidente AdSP Mar Ionio Sergio Prete, la Presidente dell’ITS Giuseppa Antonaci ed il Direttore del Corso Luca Adamo.





Sarà l’occasione ideale per accendere i riflettori sulle professionalità che l’industria crocieristica nazionale ricerca e sulle opportunità di alta formazione nel settore proprio nella città di Taranto: sono aperte infatti le iscrizioni ai due percorsi biennali gratuiti:

1. Tecnico superiore per l’organizzazione degli eventi e dello spettacolo nella crocieristica https://www.itsturismopuglia.it/tecnico-superiore-per-lorganizzazione-degli-eventi-e-dello-spettacolo-nella-crocieristica/ per formare personale che possa operare nell’ambito degli equipaggi delle navi da crociera nella conduzione tecnologica e digitale di tutte quelle forme di intrattenimento a bordo nave, optando per una specializzazione nel Profilo "Broadcasting" o Profilo "Teatro".

2. Sales Management nella Crocieristica https://www.itsturismopuglia.it/sales-management-nella-crocieristica/ , per una visione sistemica dell’accoglienza a bordo e dei processi gestionali delle relazioni con altri soggetti preposti ai servizi turistici sia all’interno che all’esterno della nave, con la possibilità di scegliere la specializzazione in "Future Cruise Consultant" responsabile della vendita e della promozione di future crociere rivolta agli ospiti a bordo nave o, in alternativa, come "Tour Expert" punto focale delle escursioni offerte all’interno dell’itinerario della crociera e trasferisce agli ospiti la passione per la scoperta delle destinazioni, la loro storia, arte e cultura.