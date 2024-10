Il fascino delle nubi su Cala Portavecchia a Monopoli: la foto che incanta il web

ph_Giovanni Barnaba

MONOPOLI - A Monopoli, nonostante l'autunno alle porte, c'è chi non rinuncia al piacere di un tuffo in mare. Turisti e famiglie hanno riempito la spiaggia di Cala Portavecchia, approfittando di una giornata perfetta per godersi il sole e le acque cristalline.

A rendere la giornata ancora più suggestiva ci ha pensato il fotografo monopolitano Giovanni Barnaba, che ha catturato un'immagine mozzafiato della baia. Nella foto, le nubi che si stagliano sopra il mare e la spiaggia creano un contrasto incantevole con l'azzurro del mare, regalando uno spettacolo naturale che ha subito conquistato il web.

Lo scatto è diventato virale sui social, ricevendo apprezzamenti da parte di utenti affascinati dall'atmosfera unica che si respira in questo angolo di Puglia, dove la bellezza del paesaggio marino si mescola al fascino della natura autunnale.