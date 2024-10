Laura Pausini in concerto al Palaflorio di Bari per due serate del World Winter Tour 2024

BARI - Laura Pausini farà tappa a Bari il 15 e 16 novembre 2024 con il suo Laura Pausini World Winter Tour 2024. Le due serate al Palaflorio rientrano in un tour mondiale che ha registrato numerosi sold-out nelle principali città europee e americane, consolidando il successo della cantante italiana più premiata al mondo.

Il tour celebra i 30 anni di carriera di Pausini e l'uscita del suo nuovo singolo CIAO, disponibile dal 27 settembre, in italiano e spagnolo, insieme a brani inediti come Nemica e Ti porterai lontano, composto per lei da Levante. CIAO, scritto tra gli altri da Sam Smith e prodotto da Fraser T Smith e Paolo Carta, esplora il tema della separazione consapevole e pacifica, con sonorità clubbing che lo rendono un pezzo trascinante e ipnotico.

Il videoclip di CIAO, diretto da Gaetano Morbioli, è accompagnato dalle coreografie di Luca Tommassini, in cui si celebra la libertà di espressione attraverso la danza. Pausini, protagonista del video, sfoggia un look inedito, con un caschetto biondo che riflette la nuova fase della sua carriera.

L’ultima leg del World Tour si concluderà con uno speciale show di Capodanno a Messina. I biglietti per tutte le date sono disponibili su Ticketone.

Date del tour:

15 e 16 novembre 2024 – Bari @ Palaflorio

4 e 5 novembre 2024 – Londra

28 dicembre 2024 – Messina

E molte altre tappe in Italia ed Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.friendsandpartners.it