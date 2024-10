Italia, 4-1 ad Israele: ora la Final Eight di Nations League è più vicina

Nazionale italiana di calcio fb







L'Italia con questo successo mantiene la testa del girone, con un punto dai quarti della competizione europea che le permetterebbe di essere testa di serie nella fase a gironi dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti Nella ripresa Di Lorenzo firma il 2-0 colpendo di testa il pallone, su cross di Raspadori. Gli ospiti cercano di riaprire il match con Abu Fani direttamente da calcio d'angolo, ma gli uomini di Spalletti rimarcano le distanze prima con Frattesi al 72' e poi al 79' ancora con Di Lorenzo, che calcia di prima intenzione su assist di Udogie.

PIERO CHIMENTI - L'Italia di Spalletti annichilisce l'Israele nella quarta giornata di Nations League con un rotondo 4-1. A portare in vantaggio gli azzurri ci pensa Retegui, che al 41' trasforma un calcio di rigore concesso per l'atterraggio in area di Tonali per mano di Peretz.