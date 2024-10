Puglia Aerospaziale in prima linea: partecipazione a Washington per il progetto di investimenti Italia-USA

BARI - La Puglia aerospaziale compie un importante passo avanti nel consolidamento dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti partecipando a "The Italy-US Tech Business and Investment Matching Initiative", un progetto che si svolgerà il 24 e 25 ottobre presso l’Ambasciata italiana a Washington. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e Province autonome e il Transatlantic Investment Committee (TIC), è mirata a intensificare le relazioni commerciali tra le Regioni italiane e gli USA, con un focus particolare sui settori dell’aerospazio e delle scienze della vita.

La delegazione pugliese, composta dall’Assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, dalla direttrice di dipartimento Gianna Elisa Berlingerio e dall’astronauta Roberto Vittori, parteciperà a sessioni plenarie e parallele in cui presenterà la Puglia come un partner ideale per la collaborazione e gli investimenti. Saranno coinvolti rappresentanti di vari ministeri americani e italiani, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze aerospaziali pugliesi e creare opportunità di investimento.

Un settore in crescita

“Si tratta di un’iniziativa internazionale di incontro e confronto con autorità e operatori esteri”, ha dichiarato Delli Noci. “È fondamentale portare l’esperienza di un settore in continua crescita, come quello aerospaziale, che in Puglia ha registrato una crescita superiore a quella delle altre regioni aerospaziali italiane.”

L'Assessore ha sottolineato che l'Italia sta lavorando per dotarsi di una Legge nazionale sull’aerospazio, un passo cruciale per regolamentare un settore considerato strategico. La Puglia ha investito significativamente in questo campo, collaborando con università, centri di ricerca e distretti aerospaziali. Un punto di forza per la regione è la presenza dell’unico spazioporto italiano per i voli suborbitali, l’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto Grottaglie, un vantaggio competitivo che la Puglia intende sfruttare per promuovere lo sviluppo economico internazionale.

Un'opportunità per il futuro

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per le imprese pugliesi di entrare in contatto con investitori statunitensi e approfondire la conoscenza reciproca tra gli ecosistemi più innovativi dei due Paesi. La Regione Puglia mira a costruire relazioni commerciali durature che possano tradursi in investimenti e collaborazioni strategiche nel settore aerospaziale. La partecipazione a questo evento sottolinea l'impegno della Puglia a diventare un attore di primo piano nel panorama aerospaziale internazionale.