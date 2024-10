Lavoro, Perrini: 'Dopo 40 anni di precariato 150 lavoratori del Comune di Taranto non possono essere licenziati. Incontro con Melucci pere trovare soluzioni'

TARANTO - "Una vita da precario e ora lo spettro del licenziamento. Molti dei 150 lavoratori addetti ai servizi pubblici del Comune di Taranto erano giovanissimi quando hanno iniziato a lavorare, sempre con la speranza che prima o poi sarebbe arrivata una stabilizzazione e invece a fine mese potrebbero ritrovarsi definitivamente a casa. Un’altra vertenza lavorativa, l’ennesima che si sta per abbattere sul mondo del lavoro a Taranto. Far vivere, tutti questi anni, centinaia di nostri concittadini in una situazione di perenne precarietà è stato gravissimo, ma ora licenziarli sarebbe anche peggio perché genererebbe ripercussioni gravissime sulla loro qualità della vita, ma per i disservizi pubblici che potrebbero crearsi" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini. - "Una vita da precario e ora lo spettro del licenziamento. Molti dei 150 lavoratori addetti ai servizi pubblici del Comune di Taranto erano giovanissimi quando hanno iniziato a lavorare, sempre con la speranza che prima o poi sarebbe arrivata una stabilizzazione e invece a fine mese potrebbero ritrovarsi definitivamente a casa. Un’altra vertenza lavorativa, l’ennesima che si sta per abbattere sul mondo del lavoro a Taranto. Far vivere, tutti questi anni, centinaia di nostri concittadini in una situazione di perenne precarietà è stato gravissimo, ma ora licenziarli sarebbe anche peggio perché genererebbe ripercussioni gravissime sulla loro qualità della vita, ma per i disservizi pubblici che potrebbero crearsi" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.





"Questa vertenza richiede la massima attenzione e il massimo impegno da parte di tutti. Per questo nelle prossime ore incontrerò il sindaco Melucci per sollecitarlo a trovare soluzioni che consentano di procedere a garantire continuità di servizi essenziali e per tutelare il lavoro e garantire i servizi necessari".