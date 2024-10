L’Università del Salento lancia nuovi Master per l’anno accademico 2024/2025, l’offerta post lauream si arricchisce di corsi innovativi e professionalizzanti

LECCE - L’Università del Salento rinnova la sua offerta formativa post lauream per l’anno accademico 2024/2025, arricchendo il catalogo dei Master con nuove proposte accademiche altamente specializzanti, pensate per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e per favorire l’aggiornamento professionale dei laureati. Accanto alla riedizione dei master già apprezzati nelle scorse edizioni, l’Ateneo salentino propone una serie di nuovi corsi che spaziano dalle tecnologie innovative alla medicina, dalle scienze umane alla gestione digitale dei contratti pubblici. - L’Università del Salento rinnova la sua offerta formativa post lauream per l’anno accademico 2024/2025, arricchendo il catalogo dei Master con nuove proposte accademiche altamente specializzanti, pensate per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e per favorire l’aggiornamento professionale dei laureati. Accanto alla riedizione dei master già apprezzati nelle scorse edizioni, l’Ateneo salentino propone una serie di nuovi corsi che spaziano dalle tecnologie innovative alla medicina, dalle scienze umane alla gestione digitale dei contratti pubblici.





Unisalento conferma così il proprio impegno nell’offrire una formazione di eccellenza, innovativa e strettamente connessa alle evoluzioni del mondo del lavoro. I nuovi master rispondono alle necessità di un mercato in continua evoluzione, con un’offerta formativa che garantisce agli studenti gli strumenti necessari per affermarsi come professionisti competitivi a livello nazionale e internazionale. Le iscrizioni, già aperte sul sito istituzionale dell’Ateneo, scadono il 31 ottobre 2024.









Tra le novità di quest’anno, si segnalano i seguenti Master:





Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione: Master di I livello in "Tecnologie Digitali per Ambienti e Sistemi Intelligenti"





Un percorso formativo dedicato all’innovazione tecnologica nel campo dei sistemi intelligenti e dell’Internet of Things (IoT). Il master prepara professionisti capaci di progettare e sviluppare tecnologie avanzate per case intelligenti, città sostenibili e ambienti di lavoro interattivi. Un’occasione unica per chi desidera essere all’avanguardia nella rivoluzione digitale.





Dipartimento di Medicina Sperimentale: Master di II livello in "Nutrimicrobiomica Clinica"





Il legame tra alimentazione e microbioma umano è oggi una delle aree più promettenti della ricerca medica. Questo master forma specialisti nella nutrizione personalizzata e nella gestione delle patologie legate al microbiota, con un approccio scientifico integrato e interdisciplinare. Ideale per medici, biologi e dietisti interessati alla medicina del futuro.





Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: Master di II livello in "La supervisione professionale quale livello essenziale delle prestazioni e dei servizi"





Un percorso che si concentra sul ruolo cruciale della supervisione professionale nei contesti lavorativi, con particolare riferimento ai servizi sociali e sanitari. Il master offre strumenti teorici e pratici per garantire qualità e supporto continuo alle risorse umane, un elemento sempre più riconosciuto come essenziale per il benessere organizzativo.





Dipartimento di Beni Culturali: Master di II livello in "Geoarcheologia dei paesaggi di mare del Mediterraneo/Seascapes Geoarchaeology of Mediterranean (SGM)"





Rivolto a chi vuole esplorare l'affascinante interazione tra uomo e mare nel corso della storia, questo master si focalizza sulla geoarcheologia applicata agli ambienti marini mediterranei. Un viaggio tra archeologia e scienze naturali per studiare i paesaggi sottomarini e le tracce delle civiltà antiche lungo le coste. Perfetto per archeologi e geologi appassionati del patrimonio marittimo.





Dipartimento di Scienze Giuridiche: Master di I livello in "Mediazione Familiare Eleonora Manta (MEDIAFAM)"





Pensato per formare esperti nella gestione delle dinamiche conflittuali familiari, il master offre competenze in mediazione e risoluzione dei conflitti, con un focus sulla tutela delle parti più vulnerabili e sulla promozione di soluzioni collaborative. Un contributo importante per garantire la pace familiare e favorire il benessere sociale.





Dipartimento di Scienze Giuridiche: Master di II livello in "Diritto e management digitale dei contratti pubblici/Law and Digital Management of Public Contracts"





Con l’avvento della digitalizzazione, la gestione dei contratti pubblici richiede competenze sempre più specialistiche. Questo master si propone di formare esperti in diritto e tecnologie digitali applicate alla governance dei contratti pubblici, offrendo una preparazione avanzata in uno dei settori più dinamici della pubblica amministrazione.