Manduria, domenica 27 ottobre raduno referenti Plastic Free Puglia e pulizia della spiaggia di Specchiarica

MANDURIA (TA) - Tutti i referenti Plastic Free Onlus della Puglia si ritroveranno domenica 27 ottobre a Manduria per un'intera giornata dedicata alla formazione. L'incontro si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune, dove verrà siglato anche il rinnovo del Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione locale e l'associazione ambientalista. Manduria, infatti, è Comune Plastic Free 2024 e proseguirà anche nel prossimo anno il suo impegno nel ridurre la plastica e adottare tutte le misure possibili per essere un luogo sostenibile.





"Uno dei punti di forza della nostra onlus – spiega Silvana Ferrante, vicereferente regionale Plastic Free Puglia – è la formazione continua per tutti i nostri referenti. E giornate come questa sono indispensabili per poter affrontare con maggiore sicurezza e conoscenza il lavoro quotidiano, come volontari e come cittadini che hanno sempre come obiettivo quello di combattere l’inquinamento da plastica, promuovendo stili di vita sostenibili e meno impattanti".





La giornata inizierà alle ore 10, con l’avvio della tavola rotonda dove sono previsti i saluti ufficiali dei vertici di Plastic Free Onlus, collegati in diretta streaming, a cui seguiranno gli interventi dei referenti regionali e provinciali che illustreranno i risultati ottenuti in Puglia dall’associazione dal 2022 ad oggi.





"Lo scopo non è solo mostrare cosa si è fatto in questi anni, bensì partire da questi risultati per fissare nuove mete e obiettivi futuri – aggiunge la vicereferente Ferrante – Analizzeremo i punti di forza del nostro operato per pianificare in maniera ancor più incisiva gli interventi di sensibilizzazione su tutto il territorio regionale. Questi incontri dal vivo sono fondamentali per noi referenti locali perché ci permettono di avere confronti e sviluppare dinamiche che da remoto, altrimenti, non sempre sono possibili. Ma sono anche un’importante occasione di confronto e crescita per tutti. Per questo – prosegue – ringraziamo l’Amministrazione di Manduria per l'ospitalità, la disponibilità e l'attenzione dimostrate, con l’augurio che sempre più Comuni scelgano di supportare le nostre attività".





L’incontro di Manduria sarà anche l’occasione di confronto su vari temi all'ordine del giorno, a cui seguirà un momento conviviale presso una masseria storica di Avetrana. Nel pomeriggio, alle ore 15, i referenti entreranno in azione con una pulizia ambientale aperta a tutti i volontari che vorranno partecipare, per ridare splendore alla spiaggia di Specchiarica, in prossimità della Salina dei Monaci, a Torre Colimena, rimuovendo plastica e rifiuti dalla costa.