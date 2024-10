Lecce, 'Festival del Cinema Europeo XXV edizione': in scadenza l’iscrizione alla sezione Puglia Show

LECCE - C’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi alla sezione Puglia Show, storico e tradizionale Concorso del Festival del Cinema Europeo, la cui XXV edizione si terrà a Lecce dal 9 al 16 novembre pv. - C’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi alla sezione Puglia Show, storico e tradizionale Concorso del Festival del Cinema Europeo, la cui XXV edizione si terrà a Lecce dal 9 al 16 novembre pv.





La sezione a cura di Luigi La Monica e realizzata in collaborazione con il Centro Nazionale del Cortometraggio, propone in concorso cortometraggi realizzati da giovani registi pugliesi, under 35 (nati non prima del 1988).





È possibile iscrivere cortometraggi di qualsiasi genere e tipologia (documentari, finzione, videoarte, videoclip, etc), prodotti tra il 2023 e il 2024.





La Giuria del Concorso, presieduta da Cosimo Santoro e composta da Davide Magnisi e Vito Palmieri, assegnerà il Premio CNC ed il Premio Augustus Color al miglior cortometraggio in concorso.





Si rinnovano anche il Premio Rai Cinema Channel, consistente in un contratto di 3.000 euro per lo sfruttamento sul canale web della durata di un anno e assegnato dalla dirigenza di Rai Cinema Channel, e il Premio Unisalento assegnato da un Giuria di studenti del DAMS dell’Università del Salento.





Regolamento e scheda d’iscrizione sul sito del Festival www.festivaldelcinemaeuropeo.com





Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale "Art Promotion", rientra nell’intervento "Promuovere il Cinema 2024", finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7., ed è realizzato anche con il sostegno di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Comune di Lecce.





Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura "manifestazione d’interesse nazionale", è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.