Maglie, giovedì 17 ottobre la prima assoluta di 'Sonata d’amore' per la XXIV edizione del 'Festival I Concerti del Chiostro'

Si tratta di uno spettacolo tra musica e teatro su Robert Schumann e Clara Weick, di e con Giuseppe Semeraro e Luigi Fracasso





MAGLIE (LE) - Prosegue con la prima assoluta di "Sonata d’amore" la XXIV edizione del Festival I Concerti del Chiostro, la rassegna musicale dell’autunno salentino con la direzione artistica di Luigi Fracasso. L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre a Maglie, al Cinema Moderno Multisala. In scena lo spettacolo tra musica e teatro su Robert Schumann e Clara Weick, di e con Giuseppe Semeraro e Luigi Fracasso (ore 21, ingresso 8 euro





Sonata d’amore ripercorre la parabola di due grandi artisti che nella loro vita unirono musica, amore e destino fino alle più estreme conseguenze. Il genio musicale di Schumann si intreccia con quello della più grande pianista e interprete del suo tempo. Una relazione tormentata fatta di vette e precipizi, voli e cadute e dove la musica diventa la lingua pura dell’amore. La storia si dipana per frammenti narrativi e poetici insieme ai brani più famosi composti da Robert Schumann.





A firmare e portare in scena lo spettacolo l’attore, regista e poeta Giuseppe Semeraro e Luigi Fracasso, pianista e didatta con all'attivo concerti in tutto il mondo, ideatore e alla guida del Festival I Concerti del Chiostro fin dalla prima edizione.





"Quando mi è stato proposto da Luigi Fracasso di creare con lui uno spettacolo su questa relazione, ammetto di aver reagito con scetticismo, forse perché non ne conoscevo la forza, la complessità, l’umanità – dice Giuseppe Semeraro. Quella tra Robert Schumann e Clara Weick è una storia potente, piena di tantissimi elementi, dalla musica alla tragicità dell’amore alla follia. Sono grato a Luigi per avermi coinvolto in questo progetto, che ci ha emozionato non poco nel percorso di costruzione e messa in scena. Non vediamo l’ora di condividerlo con il pubblico. E speriamo che l’emozione che abbiamo condiviso io e Luigi creando questo spettacolo, arrivi a chi ci sarà".





I concerti del Chiostro fino al 28 ottobre





Domenica 20 ottobre a Galatina il celebre violinista russo che incide per la mitica Deutsche Grammophon, Sergej Krylov, e l’affermata pianista Beatrice Magnani si fanno interpreti di due tra le più originali sonate per violino e pianoforte di Beethoven e di una serie di brani molto amati dal pubblico di Kreisler (ingresso € 10,00).

Giovedì 24 ottobre a Galatina lo storico Duo Pollice con un prezioso racconto su Le donne di Puccini, nel centesimo anniversario della sua morte (ingresso € 8,00).

Lunedì 28 ottobre a Galatina Piano Tribute to Ennio Morricone con Gilda Buttà, che del Maestro è stata interprete "ufficiale" eseguendo le sue colonne sonore e suonando la sua intera produzione pianistica, e Cesare Picco, improvvisatore raffinato e colto (ingresso € 8,00).





