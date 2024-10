Marti: 'Auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Lecce'

LECCE - Il Senatore Roberto Marti esprime i suoi più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, che ha assunto ufficialmente il suo incarico in questi giorni. “Desidero porgere un caloroso benvenuto al Prefetto Manno”, ha dichiarato il Senatore Marti. “La sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per affrontare le sfide che il nostro territorio si trova ad affrontare, in un periodo in cui la sicurezza e la coesione sociale rivestono un’importanza cruciale.” Il Senatore Marti ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale: “Sono certo che il Prefetto saprà instaurare un dialogo proficuo con le varie realtà presenti sul territorio, lavorando in sinergia con le forze dell’ordine, le amministrazioni locali e le associazioni, per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini.” “Auguro al Prefetto Manno un mandato ricco di successi e soddisfazioni, convinto che il suo operato contribuirà a rendere Lecce una città sempre più accogliente e sicura”, ha concluso Marti.