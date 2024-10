Mirco Vigna 'convocato' per la Nazionale Cuochi (Thailandia 2025)

PRESICCE-ACQUARICA - Da bambino gli piaceva osservare la nonna e la mamma impegnate in cucina: non gli sfuggiva niente. E’ così che ha imparato tutti i “segreti” della cucina pugliese. Fra tradizione e innovazione, al passo con i tempi.“Segreti” che Mirco Antonio Vigna rielabora quotidianamente nel suo lavoro di executive chef all’Hotel Messapia & Resort di Santa Maria di Leuca conquistando un pubblico di turisti da tutto il mondo, ma anche di salentini e pugliesi sempre più vasto.La sua passione dell’infanzia è dunque diventata un lavoro. Nel frattempo si è sposato con Ilaria (che sta alla reception) e hanno tre splendide bambine.Una carriera brillante, prestigiosa, a cui si aggiungono sempre nuovi step. Nato e cresciuto a Presicce-Acquarica, in questi lo chef ha portato a casa tanti riconoscimenti fra cui il premio “Cinque Stelle d’Oro della Cucina” e la vittoria nella prima edizione della “Lamborghini Chef Cup”. E nel 2024ha ottenuto i titoli di “Migliore Chef Italia Social” e “Migliore Chef Italia Hospitality”, consolidando in tal modo il suo curriculum e la sua posizione nel range tra i più apprezzati protagonisti della gastronomia italiana.E l’ascesa continua: ultimo traguardo, “il più emozionante”, sorride Mirco, è appena arrivato: la convocazione nella Nazionale AIC (Associazione Italiana Cuochi) guidata dal coach Nicola Vizzarri, che nel 2025 rappresenterà l’Italia ai Campionati Mondiali in Thailandia il prossimo anno.Aggiunge lo chef pluristellato: “Quando il coach mi ha chiamato ero incredulo, ma allo stesso tempo fiero dei risultati raggiunti, frutto di sacrificio e dedizione. È un onore per me poter rappresentare la mia terra e la nostra cucina nel mondo. E’ uno step – riconosce Mirco - che non sarebbe stato possibile senza il supporto dell’AIC”. Vigna è infatti un membro attivo appunto dell’AIC. “Voglio ringraziare il presidente Simone Falcini, il vicepresidente Daniele Gorini, la responsabile Aziende Maria Grazia Celella e tutto l’entourage dell’associazione. Il loro sostegno è stato fondamentale per il mio percorso”.Ma questo è un anno fortunato per lo chef: il prossimo 22 ottobre sarà nella Capitale per partecipare alla Festa del Cinema di Roma, dove concorrerà per il premio “Chef del Cinema”.E’ un riconoscimento molto importante che celebra gli chef che, con le loro proposte, hanno saputo conquistare anche il mondo dello spettacolo. Madrina dell’evento sarà Juliana Moreira, padrino Edoardo Stoppa. La serata vedrà la presenza di tanti altri ospiti d’eccezione del mondo del cinema, il teatro, l’arte, etc.