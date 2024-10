Molfetta: il grande cinema torna alla Cittadella degli artisti con 'Megalopolis' e 'Berlinguer. La grande ambizione'

MOLFETTA – Proseguono gli appuntamenti di alta qualità cinematografica alla Cittadella degli artisti di Molfetta, che per il mese di novembre presenta due titoli d’eccezione: Megalopolis di Francis Ford Coppola e Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre.

Le proiezioni autunnali, curate dalla Società cooperativa Teatri di Bari, offrono una programmazione che ha già visto film come Campo di battaglia e Vermiglio. Dal 25 ottobre si concluderà la proiezione di Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, un racconto personale dell’autrice che indaga anche il legame con la figura paterna. Dal 7 al 13 novembre il cartellone ospiterà Megalopolis, atteso ritorno alla regia di Coppola. La pellicola, ambientata in una New Rome distopica, racconta il sogno utopico dell'architetto Cesar Catilina di ricostruire la città dopo una catastrofe.

Dal 14 al 21 novembre, invece, si passerà alla storia politica italiana con Berlinguer. La grande ambizione. Diretto da Andrea Segre e interpretato da Elio Germano, il film ripercorre la vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, soffermandosi su eventi cruciali come il suo viaggio a Sofia e il celebre discorso alla Festa dell'Unità a Genova nel 1978. Il biopic esamina i limiti e le complessità della politica del Partito Comunista Italiano, sottolineando anche l'influenza dell'Unione Sovietica e le sfide globali dell’epoca.

Le proiezioni si terranno dal martedì al sabato alle ore 18 e alle 20.30, mentre la domenica sono previste alle 17.30 e alle 20. Il costo del biglietto intero è di 6 euro, acquistabile al botteghino della Cittadella in via Bisceglie 775 a partire dalle ore 17 (chiuso il lunedì). È disponibile una promozione per l’acquisto a prezzo ridotto di pacchetti da quattro o otto ingressi, con possibilità di utilizzare la Carta docente e la Carta Giovani nazionale. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 392 16 38 782.