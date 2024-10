Ostuni, 27esimo congresso provinciale ACLI Brindisi presso l'Ex Istituto Salesiani

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 4 ottobre 2024, a partire dalle ore 15:00 presso l'Ex Istituto Salesiani in Via San Giovanni Bosco sulla SS 16 Carovigno-Ostuni, si terrà il 27esimo congresso provinciale ACLI Brindisi. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 4 ottobre 2024, a partire dalle ore 15:00 presso l'Ex Istituto Salesiani in Via San Giovanni Bosco sulla SS 16 Carovigno-Ostuni, si terrà il 27esimo congresso provinciale ACLI Brindisi.





Il congresso avrà come tema "Il coraggio della Pace - Per una pace non ideologica e della quotidianità popolare".





Questo il programma dei lavori:

- ORE 15:00

Accrediti e accoglienza

- ORE 16:00

Relazione del Presidente Provinciale uscente, Gianluca Budano

"Per una pace non ideologica e della quotidianità popolare"

- ORE 17:00

Intervengono sul tema congressuale:

Mons. Giovanni Intini (Arcivescovo Diocesi Brindisi-Ostuni)

Toni Matarrelli (Presidente della Provincia di Brindisi)

Angelo Pomes (Sindaco di Ostuni)

Pierangelo Milesi (Consigliere di Presidenza Nazionale Delegato alla Pace)

Enzo Purgatorio (Presidente Regionale ACLI Puglia)

- ORE 19:00

Votazione per il Consiglio Provinciale e per i delegati al Congresso Regionale Nazionale





Per ulteriori informazioni contattare:

Segreteria Organizzativa del 27esimo Congresso Provinciale ACLI di Brindisi

Corso Umberto I n°124 72100 Brindisi

Tel. (+39) 0831527924