Parasailing, al via a Santa Caterina di Nardò un progetto per regalare il piacere della vela a persone con disabilità

NARDO' (LE) - Nasce a Santa Caterina, presso il Circolo nautico "La Lampara asd", il progetto di creare un centro parasailing, attrezzato per consentire anche alle persone con disabilità il piacere della vela. - Nasce a Santa Caterina, presso il Circolo nautico "La Lampara asd", il progetto di creare un centro parasailing, attrezzato per consentire anche alle persone con disabilità il piacere della vela.





Nei giorni scorsi, infatti, a bordo dell'imbarcazione "Pesce Volante" messa a disposizione dal Circolo e timonata dal capo allenatore Carmine Bresciani - uno dei pochissimi in Puglia ad essere abilitato ad istruire allo sport velico persone con disabilità – sono usciti in mare per una prima veleggiata di allenamento due gruppi di persone diversamente abili, accompagnate dagli assistenti del centro “Armonia” e grazie all’ausilio dell'aiuto istruttore Alessandro Pipitone.





A bordo dell’imbarcazione anche il presidente del Consiglio comunale di Nardò con delega allo Sport Antonio Tondo: il Comune di Nardò è infatti partner del progetto insieme al centro diurno socio-educativo e riabilitativo "Armonia". "Un’iniziativa che ci rende fieri" il commento del presidente del Circolo Domenico Falco, a nome di tutto il Consiglio direttivo "e ringraziamo i soci del nostro sodalizio che la rendono possibile".