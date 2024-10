Parte la 'Leonardo Academy Puglia', un accordo per integrare giovani laureati in Ingegneria nel settore aeronautico

Questa mattina alle ore 11:00 è stata ufficialmente inaugurata la Leonardo Academy Puglia grazie alla firma di un accordo (siglato nel mese di maggio) tra l'Università del Salento, il Politecnico di Bari e la Leonardo Academy Company. Il varo, alla presenza dei Rettori Fabio Pollice di Unisalento e Francesco Cupertino di Poliba e del Managing Director della Divisione aerostrutture di Leonardo, Stefano Bortoli, si è svolto presso la sede di Leonardo Aerostrutture a Grottaglie. Questa mattina alle ore 11:00 è stata ufficialmente inaugurata la Leonardo Academy Puglia grazie alla firma di un accordo (siglato nel mese di maggio) tra l'Università del Salento, il Politecnico di Bari e la Leonardo Academy Company. Il varo, alla presenza dei Rettori Fabio Pollice di Unisalento e Francesco Cupertino di Poliba e del Managing Director della Divisione aerostrutture di Leonardo, Stefano Bortoli, si è svolto presso la sede di Leonardo Aerostrutture a Grottaglie.





La Leonardo Academy Puglia, che ha l’obiettivo di integrare i giovani laureati, triennali e magistrali, in Ingegneria delle università pugliesi nelle attività di produzione degli aerei civili, avvia oggi un percorso formativo dopo una fase di progettazione del corso e di selezione dei formandi. L'iniziativa si inserisce in un contesto di successo già sperimentato con la Leonardo Academy Campania, attiva da cinque anni in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, che ha facilitato l’inserimento di decine di laureati nel settore aeronautico. La Puglia ospita un importante polo aeronautico, con Leonardo come principale produttore di aerostrutture nella regione, operante in partnership con leader del settore come Boeing ed Airbus. La storica collaborazione tra Leonardo e le università pugliesi, sostenuta da ex studenti ora ai vertici della struttura e dalle competenze di ricerca ed innovazione delle istituzioni accademiche, ha portato alla creazione della Leonardo Academy Puglia. Un ruolo significativo in tale processo è stato svolto dal Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento e dal professor Alfonso Maffezzoli.





Questo nuovo centro formativo, che coinvolge circa 25 docenti delle due università pugliesi, si concentrerà su materiali, tecnologie e progettazione di aerostrutture civili. Il supporto di Unisalento e Politecnico di Bari (Poliba) sarà fondamentale per arricchire le competenze dei giovani laureati in Ingegneria, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro nelle aziende del settore aeronautico. L'accordo siglato oggi non solo promuoverà la loro occupazione presso Leonardo Aerostrutture e altre aziende della regione, ma creerà anche un raccordo tra il mondo del lavoro e gli atenei, permettendo agli studenti delle lauree magistrali di integrare le loro conoscenze con esperienze pratiche, supportati da tutor interni ed universitari.





La sede di Grottaglie rappresenta una valida alternativa a settori produttivi con elevato impatto ambientale, poiché la fabbricazione aeronautica di Leonardo Aerostrutture si caratterizza per ridotte emissioni e un basso impatto ambientale. Il potenziamento dell'occupazione nel settore aeronautico consentirebbe di mitigare la possibile perdita di occupazione derivante dal ridimensionamento dell'ILVA.